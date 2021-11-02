Алматинку сбили на пешеходном переходе

2 ноября 2021, 19:04
Фото: Zakon.kz

В Алматы на пешеходном переходе сбили девушку, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло после обеда на пересечении ул. Жандосова и Байзакова.

Водитель Mitsubishi Lancer двигался по Жандосова в западном направлении. На пешеходном переходе он допустил наезд на девушку 1997 года рождения, – уточнили в ДП города.

После ДТП девушку доставили в медицинское учреждение.

Материал находится в производстве УП Бостандыкского района, – сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.


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