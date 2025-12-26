#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.81
604.19
6.57
Происшествия

17-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Алматы

Пешеходный переход, пешеходная зебра, дорожная зебра, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 12:16 Фото: Zakon.kz
В Алматы на пешеходном переходе сбили девушку. Подробности дорожно-транспортного происшествия раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Видео с места ДТП опубликовали в Instagram-паблике almatinec_live.

"На пр. Абая – ул. Утеген батыра сбили человека", – говорится в описании.

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 декабря 2025 года около 22:00 в Ауэзовском районе.

"Водитель автомобиля марки Chevrolet, двигаясь по ул. Алтынсарина в южном направлении, южнее пр. Абая, допустил наезд на пешехода – девушку 2008 г. р, которая пересекала проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу на запад", – рассказали в пресс-службе ДП Алматы сегодня, 26 декабря.

В результате ДТП девушка получила травмы и была доставлена в одну из больниц города.

"В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Ауэзовского района", – добавили в пресс-службе ДП Алматы.

25 декабря 2025 года в Алматы водитель Mercedes устроил хаос на авторынке. Подробнее об этой аварии – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Казахстанец лишился авто стоимостью 15 млн тенге: задержан бизнес-партнер
12:56, Сегодня
Казахстанец лишился авто стоимостью 15 млн тенге: задержан бизнес-партнер
В Алматы грузовик насмерть сбил ребенка
14:12, 02 апреля 2025
В Алматы грузовик насмерть сбил ребенка
Автобус сбил электросамокатчиков в Алматы
10:19, 04 сентября 2025
Автобус сбил электросамокатчиков в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: