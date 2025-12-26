17-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Алматы

В Алматы на пешеходном переходе сбили девушку. Подробности дорожно-транспортного происшествия раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Видео с места ДТП опубликовали в Instagram-паблике almatinec_live.

"На пр. Абая – ул. Утеген батыра сбили человека", – говорится в описании.

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 декабря 2025 года около 22:00 в Ауэзовском районе.

"Водитель автомобиля марки Chevrolet, двигаясь по ул. Алтынсарина в южном направлении, южнее пр. Абая, допустил наезд на пешехода – девушку 2008 г. р, которая пересекала проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу на запад", – рассказали в пресс-службе ДП Алматы сегодня, 26 декабря.

В результате ДТП девушка получила травмы и была доставлена в одну из больниц города.

"В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Ауэзовского района", – добавили в пресс-службе ДП Алматы.

