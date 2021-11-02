Спортсмены ЗКО будут приобщать воспитанников детской деревни к здоровому образу жизни

В Западно-Казахстанской области реализуется пилотный проект "Наставничество", в котором примут непосредственное участие именитые спортсмены региона. О запуске проекта было заявлено на выездном заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством заместителя акима области Бакытжана Нарымбетова. Заседание проходило в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по единоборствам "Жекпе-жек" с участием воспитанников областной детской деревни семейного типа, передает Zakon.kz.

В рамках поручения президента страны по развитию массового спорта среди населения мы начинаем новый проект для детей-сирот с привлечением спортсменов и тренеров детско-юношеских спортивных секций. Спортсмены будут приобщать детей к спорту, выявлять их спортивные наклонности и возможности, направлять их, мотивировать, быть живым примером для детей по силе духа и воли, стремлению к победе, организации своего времени для занятий спортом. В конце года подведем итоги работы и, надеемся, что благодаря проекту, мы услышим новые имена в спорте и узнаем про новые достижения, – сказал Нарымбетов.

В проекте примут участие бронзовый призер летних Олимпийских игр 2016 года Екатерина Ларионова, серебряный призер чемпионата Азии по боксу Даниал Сабит, старший тренер ЗКО по волейболу Александр Стольников, мастер спорта по парадзюдо Самат Бимуратов, старший тренер области по боксу Саттар Султангалиев и другие. Каждый из спортсменов вначале пройдет специальные курсы по работе с детьми, затем совместно с членами комиссии по делам несовершеннолетних, руководством детской деревни семейного типа разработают планы работы, учитывая предпочтения детей.

Мы подготовили график работы проекта. Два раза в месяц будут проводиться занятия с детьми, как индивидуальные, так и групповые, как на территории детской деревни, так и в спортивных школах и секциях. Всего у нас 13 подведомственных спортивных организаций, где смогут заниматься дети, к каждому ребенку будет прикреплен наставник. В детской деревне 29 детей школьного возраста, с которыми мы будем работать, двое из них уже учатся в школе олимпийского резерва, еще несколько человек посещают спортивные секции, – пояснил руководитель отдела развития массового спорта областного управления физической культуры и спорта Даурен Муканов.

Камила Талгат