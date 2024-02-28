Правда и мифы о здоровом образе жизни

Модное увлечение здоровым образом жизни породило за последние десятилетия устойчивые мифы, не имеющие к ЗОЖ никакого отношения. Zakon.kz изучил способы организации здорового образа жизни и отделил от них вредные заблуждения.

Организация жизни, позволяющая сохранить здоровье, снизить риск возникновения заболеваний и дожить до глубокой старости – это называют специалисты здоровым образом жизни. ЗОЖ невозможен без базиса, к которому они относят несколько обязательных условий.



Отказ от вредных привычек. В этом вопросе наблюдается полное единодушие среди специалистов: хотите быть здоровым, бросайте курить и употреблять алкоголь. Статистика говорит, что курение сокращает жизнь человека на 10-12 лет. Помимо этого, качество жизни курильщика существенно хуже, чем тех людей, кто не курит. На определенном этапе жизни их начинают преследовать проблемы со здоровьем: гипертония, инсульты, инфаркт и т.д.

Сбалансированное питание. Последние годы медики изменили свое мнение относительного отказа от белого хлеба, мучного, сахара и любой другой углеводной пищи. В настоящее время специалисты сходятся к необходимости следить за сбалансированным питанием, где разовый прием пищи должен содержать все виды продуктов: углеводы – 25%, белки – 25%, овощи/клетчатка – 50%. Правда, отношение к выпечке и белому хлебу остается прежним, предлагается заменить эти продукты крупами или макаронами из твердых сортов пшеницы. Помимо этого необходимо насыщать рацион разнообразными продуктами, которые дадут организму весь спектр витаминов, макро- и микроэлементов.

Физическая активность. Здоровый образ жизни не требует от человека ежедневных изнурительных тренировок. Достаточно сохранять регулярную двигательную активность в повседневной жизни – прекрасно для этого подходит обычная ходьба. Согласно рекомендациям ВОЗ, для поддержания здоровой физической активности человеку в возрасте от 18 до 64 лет достаточно 150-300 минут в неделю, или 25-40 минут в день. Помимо ходьбы для этих целей подходит плавание и езда на велосипеде.

Режим дня. Специалисты в понятие здорового режима дня включают несколько факторов: график приема пищи, баланс работы и отдыха, а также здоровый и продолжительный сон. Известно, что дефицит сна в течение длительного времени способен привести к различным заболеваниям.

Соблюдение психоэмоциональной гигиены. Психологическая гигиена сводится к необходимости удерживать себя от чрезмерного эмоционального ответа на события в течение дня. Разумный подход позволяет не отказываться принимать случившееся, а проживать свои чувства, давать время на переживания и адаптацию к новому. Обязательно нужно делать для себя какие-то приятные мелочи, достаточное время для отдыха, восстанавливая тем самым свое психоэмоциональное состояние.

Заблуждения о здоровом образе жизни

Все остальные установки не что иное как заблуждения или мифы о здоровом образе жизни, причудливо трансформировавшиеся из пяти базовых условий. Яркий пример – питание. Вместо сбалансированного рациона радикальные поборники ЗОЖ настаивают на полном отказе от углеродов. Между тем углеводы – главный источник энергии в организме, активно участвует в метаболизме и необходим для создания наиважнейших гормонов, например, гормонов щитовидной железы.

Спорт вместо физической активности. На первый взгляд в этом нет никакого противоречия, физическая активность является составной частью спорта. Если человек способен тренироваться ежедневно, то он вправе это делать, если для этого не требуются какие-то дополнительные, в том числе, химические стимуляторы. Дело в том, что специалисты не ставят знак равенства между спортом и регулярной двигательной активностью. Они исходят из временных показателей и нагрузки, достаточной для сохранения здоровья. Помимо этого, чрезмерно завышенные требования – занятия спортом (бегом) каждый день по утрам, напротив, останавливают людей, создавая у них ложного представление о недостижимости здорового образа жизни.

Нельзя есть после 18 часов. Миф, возникший из базового условия для здорового образа жизни, относительно режима дня. Специалисты говорят о вреде обильной, жирной или сладкой пищи перед сном, а не о часовых лимитах. После пяти-шести вечера человек продолжает вести активную жизнь, отходя ко сну после 22 часов. Соответственно, делает он это в состоянии голода, при железной воле у него будет поверхностный и короткий сон, раннее пробуждение и на завтрак объем пищи, превышающий обычный, – организм требует компенсации. Здоровый образ жизни – не насилие над собой и организмом, а разумный подход. Поэтому правильным считается ужинать без излишеств часа за два до отхода ко сну.

Спорт по утрам. Точный источник мифа неизвестен, но многие придерживаются мнения, что занятия спортом по утрам дают наилучший результат и являются формой здорового образа жизни. Исследований, доказывающих некий волшебный эффект от утренних занятий, не существует. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своих рекомендациях говорит только о регулярности двигательной активности в пределах 150-300 минут в неделю.

Красивая фигура. Заблуждение, приносящее миллиардные доходы индустрии красоты и любительского спорта. Специалисты, говоря о здоровом образе жизни, делают акцент на снижение избыточного веса, а не идеальности форм. В отдельных случаях, когда люди начинают применять, к примеру, специальные добавки или препараты для наращивания мышц, это напрямую вредит их здоровью.

Бег полезнее. Как правило, поклонники этого мифа любят говорить о количестве сгораемых калорий. Между тем спортивные медики предупреждают, что бег без правильной техники способен навредить коленным суставам и позвоночнику. Помимо этого, бег относится к максимальным нагрузкам на организм, и не всем показан. Существуют также ограничения для людей с больным сердцем.

Опасность мифов о здоровом образе жизни заключается в их негативном воздействии на организм. Человек получает не оздоровление организма, а обострение хронических заболеваний и депрессивное состояние, потому что ему не удается соответствовать заявленным завышенным требованиям.