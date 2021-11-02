Капитан команды Казахстана стал третьим полуфиналистом на ЧМ по боксу в Сербии

Капитан команды Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов стал полуфиналистом Чемпионата мира в Белграде, передает Zakon.kz.

В 1/4 финала соревнований в весовой категории до 67 кг он встретился с призером чемпионата Азии Чинзоригом Баттарсухийном (Монголия). Разведки в бою не было. Соперник сразу же бросился вперед. Жусупов сумел отбить атаку, захватив контроль – раунд за казахстанцем, – сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Во втором раунде Жусупов удержал преимущество, приблизив себя в полуфиналу. Завершением противостояния стала победа Абылайхана единогласным решением.

Ранее в полуфинал вышли Темиртас Жусупов и Махмуд Сабырхан. Из борьбы выбыли Саматали Тольтаев, Бек Нурмаганбет, Айбек Оралбай и Нурлан Сапарбай.