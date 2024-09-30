Франция стала третьим полуфиналистом ЧМ-2024 по футзалу

30 сентября состоялся предпоследний матч стадии 1/4 финала мирового чемпионата по футзалу, где французская дружина сумела переиграть Парагвай (2:1) и выйти в полуфинал турнира, сообщает Zakon.kz.

Первая половина игры завершилась нулевой ничьей, а в дебюте второго тайма сразу отличился француз Уассини Гуирио.

Спустя мгновение парагвайцы сравняли равновесие благодаря точному удару Франсиско Мартинеса.





Фото: Instagram/futsalplanet1997

А на 32-й минуте поединка Абдессамад Мохаммед забил второй и победный гол французской сборной.



Теперь в 1/2 финала ЧМ-2024 Франция ждет победителя противостояния Казахстан – Аргентина, которое в эти минуты проходит в Ташкенте.

Между тем Бразилия и Украина стали первыми полуфиналистами ЧМ-2024.

