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Франция стала третьим полуфиналистом ЧМ-2024 по футзалу

Футзал Победа 1/4 финал, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 20:21 Фото: Instagram/futsalplanet1997
30 сентября состоялся предпоследний матч стадии 1/4 финала мирового чемпионата по футзалу, где французская дружина сумела переиграть Парагвай (2:1) и выйти в полуфинал турнира, сообщает Zakon.kz.

Первая половина игры завершилась нулевой ничьей, а в дебюте второго тайма сразу отличился француз Уассини Гуирио.

Спустя мгновение парагвайцы сравняли равновесие благодаря точному удару Франсиско Мартинеса.

Футзал Победа Франции, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 20:21

Фото: Instagram/futsalplanet1997

А на 32-й минуте поединка Абдессамад Мохаммед забил второй и победный гол французской сборной.

Теперь в 1/2 финала ЧМ-2024 Франция ждет победителя противостояния Казахстан – Аргентина, которое в эти минуты проходит в Ташкенте. 

Между тем Бразилия и Украина стали первыми полуфиналистами ЧМ-2024. 

Куандык Шынасилов
Аргентина Сборная Казахстана 2024 год Футзал
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