Названы четыре самых полезных сухофрукта

4 ноября 2021, 07:59
Фото: pixabay

Диетолог выделила четыре наиболее полезных сухофрукта и объяснила их специфику, сообщает Zakon.kz.

Самые распространенные и наиболее полезные сухофрукты – изюм, курага, финики, чернослив. Они очень питательны. В них в три раза больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в свежих фруктах. Они могут удовлетворить больший процент рекомендуемой суточной нормы полезных веществ. В этих лакомствах содержится много полифенолов, которые являются сильным антиоксидантом, – заявила в беседе с РИА Новости Людмила Микитюк.

Изюм содержит много калия, витаминов группы В, благодаря чему способен снижать артериальное давление, а также уменьшить воспалительный процесс в организме. Чернослив – естественное слабительное. Также он богат калием, клетчаткой и витаминами А и К, является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, а благодаря большой концентрации боа помогает бороться с остепорозом.

Финики богаты железом, калием, клетчаткой. Лидируют среди антиоксидантов, чем способствуют уменьшению повреждений, вызванных свободными радикалами. На последних месяцах беременности способствуют расширению шейки матки. Курага – профилактика заболеваний глаз. Богата клетчаткой, калием, витаминами А и С. Может обеспечить 47% суточной нормы витамина А, а это полезно для нашей кожи и глаз.

Однако она напомнила, что сухофрукты хранят всю калорийность целого плода, поэтому важно следить за количеством съеденного, иначе от полезного лакомства можно легко набрать вес.


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