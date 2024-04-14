Врач назвала самые полезные сухофрукты

Врач-диетолог рассказал о пользе сухофруктов и о том, какие болезни свойства они предотвращают, сообщает Zakon.kz.

Самые полезные и распространенные сухофрукты – курага, чернослив, финики, изюм и инжир, рассказала "Газете.Ru" Татьяна Кузнецова, врач-диетолог сети клиник "Поликлиника.ру".

По словам врача, курагу необходимо включать в рацион людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Она содержит калий, который нормализует артериальное давление, восстанавливает ритм сердца и обеспечивает его правильную работу. Также курага показана и страдающим сахарным диабетом.

"Этот сухофрукт полезен для глаз, укрепления нервной и мышечной систем, повышает сопротивляемость стрессам, способствует уменьшению отеков, положительно влияет на кожу, слизистые и обладает антиоксидантным действием", — объяснила эксперт.

Чернослив способствует снижению уровня холестерина в крови, связывает и выводит соли тяжелых металлов, повышает фибринолитическую активность крови, благоприятно воздействует на микробиоту кишечника, создавая хорошую почву для полезных бактерий.

Финики полезны для костей и связок благодаря высокому содержанию в них кремния.



Изюм обладает успокоительным действием и рекомендуется людям, подверженным стрессам. А инжир участвует в профилактике анемии благодаря высокому содержанию железа.

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