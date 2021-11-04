Голубев проиграл на старте парижского "Мастерса"

4 ноября 2021, 09:20
Фото: ktf.kz

Лучший казахстанский теннисист в парном разряде Андрей Голубев не смог пройти первый круг на супертурнире во Франции, сообщает Zakon.kz.

Андрей в дуэте с россиянином Асланом Карацевым уступили англичанам Даниелу Эвансу и Нилу Скупски – 3:6, 4:6. Напомним, 3 ноября корты Парижа покинул Александр Бублик.

Помимо них, и другим членам сборной Казахстана не повезло в стартовых кругах на различных турнирах.

На Челленджере в США Дмитрий Попко уступил Александру Вукичу из Австралии – 3:6, 5:7. В Испании Тимофей Скатов не смог одолеть турка Алтуга Селикбелика – 3:6, 0:6. Михаил

Кукушкин на итальянских кортах проиграл чешскому теннисисту Зденеку Колару – 3:6, 1:6.

Куандык Шынасилов


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