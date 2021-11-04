Названы регионы Казахстана с низкими темпами вакцинации

Отстающим регионам по темпам вакцинации необходимо улучшить ситуацию до конца недели, поручил на заседании правительства премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz.

В настоящее время улучшения темпов вакцинации не наблюдается. Вакцинировано всего свыше 8,3 млн человек первым компонентом, вторым – более 7,5 млн человек. Отстающим регионам по темпам вакцинации продолжает оставаться столица, а также Северо-Казахстанская, Акмолинская, Мангистауская, Костанайская, Западно-Казахстанская области. Акимам рекомендовано улучшить ситуацию, – поручил Мамин.

Он добавил, что Минздраву и акиматам необходимо провести ревизию и обеспечить нормы наличия необходимых медпрепаратов.

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В целом, по словам премьера, сохраняется тенденция улучшения эпидемиологической ситуации, во всех регионах отмечается снижение уровня заболеваемости.

На сегодня, согласно озвученным данным, города Алматы и Нур-Султан вышли из "красной" зоны, сейчас в ней еще остаются четыре региона, в "желтой" зоне – четыре региона и в "зеленой" зоне – 9.

В то же время следует учитывать ситуацию в соседних странах. Во всех регионах следует обеспечить соблюдение ограничительных мер, мониторинговые группы должны работать в усиленном режиме, – отметил премьер Казахстана.

11 августа премьер-министр Казахстана Аскар Мамин уже поручал всем регионам усилить темпы вакцинации. Темпы вакцинации рекомендовалось усилить акиматам Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областей.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан