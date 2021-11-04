Найдены тела погибших при крушении Ан-12 под Иркутском

Накануне в Иркутской области разбился самолет Ан-12 белорусской компании "Гродно", пока найдены не все летевшие в самолете, сообщает Zakon.kz.

На месте падения Ан-12 в Иркутской области нашли шесть тел погибших. Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску, сообщает РИА Новости.

Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. На борту находились семь членов экипажа – три гражданина Беларуси, два гражданина Украины и два россиянина.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в самолете могли находиться еще два человека, представители сопровождающей компании "Заполярье".

Ночью на месте авиакатастрофы работали спасатели, СК и прокуратура.

Пока есть данные, что обнаружили шесть тел. Больше пока никакой информации нет, – сообщили в службе спасения.

Следствием рассматриваются три версии причин крушения самолета: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна. Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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