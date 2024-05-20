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Найдены тела всех погибших при крушении вертолета президента Раиси

Тело президента Ирана направили в Тебриз, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 11:30 Фото: Telegram/isna94
Тело президента Ирана Ибрахима Раиси и остальных погибших при крушении вертолета направили в Тебриз. Поисковая операция завершена, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 мая 2024 года рассказали в Иранском обществе Красного Полумесяца.

"Все тела погибших при крушении президентского вертолета переносят с места катастрофы в машины скорой помощи и доставят в Тебриз... Поиски тел закончились", – уточнил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Он отметил, что поиски не прекращались в темноте, тумане и дожде, а обломки вертолета были обнаружены дроном.

Глава Иранского общества Красного Полумесяца выразил соболезнования в связи с кончиной президента Раиси.

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19 мая 2024 года стало известно, что вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси совершил "жесткую посадку". Борт Ми-171 возвращался из города Парсабад, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

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В связи с крушением вертолета были развернуты масштабные поиски. На утро 20 мая борт удалось найти в регионе Тавиля, но никто из пассажиров, в том числе президент Ибрахим Раиси и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, не выжили.

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