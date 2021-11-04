30 лет Независимости Казахстана: секрет успеха лидера

Казахстан продолжает готовиться к празднованию 30-летия Независимости. За эти годы стране удалось преодолеть немало трудностей и занять лидирующие позиции по всем направлениям как в регионе, так и среди остальных государств постсоветского пространства. И это при том, что с распадом СССР Казахстан в наследство получил слабую экономику, увядающую промышленность и множество проблем, главной из которых было принято считать наличие на территории страны четвертого по запасам в мире ядерного арсенала. О том, как Казахстану удалось выйти в лидеры, разбираемся в материале Zakon.kz.

Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Независимость превыше всего":

В этом году исполняется 30 лет независимости Казахстана. Это важная дата в укреплении возрожденной казахской государственности, свободы, о которой мечтали наши предки. Для истории 30 лет – это момент, который пролетает в мгновение ока. Однако для многих народов это целая эпоха трудностей и радостей, кризисов и подъемов. Мы идем по тому же пути.

Преодоление кризисов

За тридцатилетний период в качестве суверенного государства Казахстан прошел нелегкий путь становления, то и дело сталкиваясь с различными трудностями.

Самыми сложными для страны стали первые годы: молодое государство одновременно с обретением независимости столкнулось с так называемым "постсоветским" кризисом.

На момент развала СССР экономические показатели Казахстана находились в плачевном состоянии. К примеру, уровень ВВП страны в 1991 году снизился на 11%. Вернуть положительную динамику его развития удалось только к концу 1996 года, когда он повысился на 0,5%. А в конце 1997 года и вовсе удалось зафиксировать рост на уровне в 2%.

Уровень инфляции в 1991 году составил 147,12% при ежемесячном росте цен в 57-58%. В 1992-м данный показатель был равен уже 2962,81%. Выровнять ситуацию удалось только концу 1993 года, установив средний показатель на отметке в 2169,8%. В 1994 году ее удалось сократить вдвое – до 1160,26%. Далее наблюдался только спад: 1995 год – 60,39%, 1996 год – 28,89%, 1997 год – 1,88%.

Уровень безработицы на момент развала СССР в Казахстане составлял 4,6%. Изменить ситуацию смогли только к 1995 году, снизив этот показатель до 3,2%. К слову, тогда эксперты резкое повышение уровня безработицы связывали с массовым оттоком населения: только с 1992 по 1994 год страну покинуло 1,1 млн жителей. Дефицит бюджета страны к 1994 году составлял 20,6 млрд тенге, а в 1996-м этот показатель фиксировался уже на уровне 43,9 млрд.

Для становления экономики в этот период в Казахстане разработали и запустили в реализацию "Стратегию политического и экономического развития страны до 2005 года". В ее рамках был дан старт приватизации, начали проводиться экономические реформы, осуществлялся переход от советской системы к рыночной.

С 1991 по 2000 год в Казахстане удалось создать целый класс малого и среднего предпринимательства. Его представителям было продано 34,5 тыс. объектов государственной собственности на 215,4 млрд тенге. В стране появились частные и свободные предприниматели, благодаря которым объем промышленного производства к 1997 году удалось увеличить на 4%.

Установив более или менее положительные темпы роста экономики, в 1997 году молодое государство столкнулось с очередным экономическим кризисом, вызванным резким падением азиатского рынка.

Этот кризис ударил по всем экономическим игрокам, которые в погоне за прибылью на вложениях в быстро растущие экономики государств Восточной и Юго-Восточной Азии практически довели себя до банкротства. Финансовые потери исчислялись миллиардами долларов, что не могло не отразиться на экономиках стран бывшего СССР, в том числе и Казахстана.

За оттоком капитала последовал обвал цен на энергоресурсы и сырьевые товары на мировых рынках. Такой расклад привел к экономической дестабилизации и в России, что ожидаемо повлияло на удешевление стоимости российских товаров и, как следствие, негативно отразилось на казахстанских производителях.

В попытке стабилизировать внутренний рынок и спасти собственных производителей власти Казахстана пошли на экстренное снижение импорта из соседних стран, а после вынуждено девальвировали собственную валюту. Именно эти механизмы тогда и спасли экономику страны от масштабной турбулентности.

К примеру, благодаря выверенной политике и стратегии властям страны удалось заметно снизить рост инфляции с 18,05% до 10% уже к началу 2000 года, увеличить темпы роста ВВП к концу 2001 года до 13,1% и окончательно выйти из затяжного кризиса.

Кроме того, в рамках этапов преодоления экономических трудностей, с которыми сталкивалось государство в первые годы своей независимости, в 1997 году Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым была разработана Стратегия развития государства "Казахстан-2030", последовательная реализация которой уже в 2012 году позволила республике войти в число пятидесяти наиболее развитых государств мира.

В процессе своего экономического развития Казахстану еще трижды пришлось столкнуться с преодолением последствий экономических кризисов. Это и глобальный финансово-экономический кризис 2007-2009 годов, и санкционный кризис 2014-2015 годов, и действующий в настоящее время "коронакризис".

Но ни разу не получилось так, что казахстанские власти не смогли найти действенные механизмы, чтобы противостоять кризисам. Даже с учетом пандемийных сложностей уже к концу этого года экономика государства смогла вернуться к показателям докризисного периода.

Секрет успеха лидера

Как отмечалось в отчете экспертов Азиатского Банка Развития, "преодолевая экономические кризисы, в Казахстане удалось плодотворно реорганизовать собственную экономику и добиться значительного экономического роста".

По мнению тех же экспертов, Казахстан благодаря прагматичной экономической политике смог войти в группу стран с уровнем доходов выше среднего и приблизился к тому, чтобы прорваться в списки государств с высоким уровнем. Этот факт позволил ему стать экономической и политической державой в Центральной Азии.

Кроме того, Казахстану удалось достичь сокращения масштабов бедности, увеличить показатели в рамках доступа населения к начальному образованию, в расширении прав и возможностей женщин, а также улучшении социального обеспечения детей и матерей.

Помимо этого, Казахстан занимает лидирующие позиции в регионе и по показателям доли бедного населения. Согласно статистическим данным, доля бедного населения на основе национальной черты бедности по сравнению с 2001 годом в стране сократилась с 46,7% до 2,6%, при этом снизился разрыв и в неравенстве доходов.

Согласно данным Международной организации труда, в Казахстане регистрируется стабильно низкий уровень безработицы. Этот показатель начиная с 2011 года никогда не превышал отметки в 5%.

Международные эксперты положительно отзываются и о Трудовом кодексе Казахстана, который, согласно всем необходимым стандартам, обеспечивает равные возможности и отношения независимо от пола. Согласно все той же статистике, в Казахстане самый высокий уровень участия женщин на рынке труда в Центральной Азии.

Отмечаются позитивом и предпринятые в рамках преодоления мировых финансово-экономических кризисов шаги по переходу Казахстана к гибкому валютному курсу.

Признанная теория в этом случае показывает, что хотя фиксированные обменные курсы могут быть эффективными для того, чтобы справляться с внутренним шоком спроса, гибкие обменные курсы работают лучше в случае внешнеторговых потрясений. Это связано с тем, что гибкие обменные курсы могут автоматически адаптироваться в случае реальных потрясений в реальном времени. А Казахстан, как и все страны с богатыми природными ресурсами, чувствителен к внешнеторговым потрясениям, особенно к падению мировых цен на нефть.

Учитывая, что Казахстан богат на природные и сырьевые ресурсы, его власти в последние десять лет предпринимают активные шаги, чтобы не допустить так называемой "голландской болезни". Этот термин относится к внутреннему экономическому влиянию резкого роста в одном секторе на другие секторы, связанные с внешней торговлей, а также на рынки внутренних товаров.

Казахстанские власти уже не один год следуют курсом на диверсификацию экономики страны. Активно реализуются реформы, направленные на ускорение этого процесса, что включает в себя программы по модернизации сельского хозяйства, в области применения эффективного использования государственных ресурсов и повышения производительности не нефтяном секторе, а также обеспечение перехода обрабатывающей промышленности к более перспективным производствам с высоким экспортным потенциалом.

Курс на диверсификацию

Богатые ресурсами экономики, как у Казахстана, обладают сильным сравнительным преимуществом в сырьевых товарах. Чем более открыты такие экономики, выше запасы природных ресурсов на одного работника и ниже их стоимость на международном рынке, тем более специализированным становится производство внешнеторговых товаров, а экспорт все больше концентрируется на нескольких видах сырьевых товаров. Поскольку цены на сырьевые товары на международных рынках более волатильны по сравнению с ценами на промышленные товары, такие экономики сталкиваются с неустойчивостью условий торговли.

Для сохранения высоких темпов экономического роста Казахстан стремится реализовывать структурные изменения в экономике, необходимые для перехода на новую стадию развития.

Именно такую стратегию определил Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем Послании "Казахстанский путь-2050: единая цель, единые интересы, единое будущее" в 2014 году.

Сейчас Казахстан стремится организовать максимально безболезненный переход на принципы инновационно-ориентированной экономики. Основными задачами в этом направлении являются: консолидация усилий бизнеса, государства и концентрация ресурсов страны на развитии приоритетных секторов экономики; формирование благоприятной бизнес-среды и инвестиционного климата; повышение интенсивности и производительности национальной экономики.

И уже сейчас есть положительные результаты. Как отмечает в своих материалах казахстанский эксперт Андрей Чеботарев, "в 2020 году произошло значительное событие – две прошедшие пятилетки индустриализации позволили нарастить вклад обрабатывающей промышленности в ВВП, и составил 13%, впервые опередив горнодобывающую промышленность, доля которой составила 12,4%, и это несмотря на рост цен на сырье, в частности меди".

Кроме этого, казахстанский сектор обрабатывающей промышленности продемонстрировал и кризисную устойчивость, несмотря на пандемию и общее сокращение ВВП, по итогам 2020 года он вырос на 3,9%. Растет и один из важнейших показателей, который говорит не только о количественном росте, но и о качественном – валовая добавленная стоимость составила 9,3 трлн тенге за прошлый год, экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью вырос на 5%, и это в условиях закрытых границ и мировых ограничений. Наблюдаются темпы роста и в других отраслях. К примеру, фармацевтика пошла в плюс на 26,2%, а машиностроение – на 20,6%, – подытожил эксперт.

Стоит отметить, что благодаря предпринимаемым мерам по диверсификации экономики в стране на полках в супермаркетах и на прилавках торговых рынков можно все чаще встретить товары, использующие брэнд "Made in Kazakshtan", причем большая часть из них ничем не уступает по качеству аналогам зарубежных производителей.

Олег Васильев