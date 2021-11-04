Ожидать ли казахстанцам снижения цен на бензин

Министерство энергетики Казахстана ведет переговоры с крупными АЗС из-за роста цен на бензин, передает корреспондент Zakon.kz.

Нам нужно понять, почему произошел соответствующий рост. Мы считаем, что сейчас нет оснований для роста цен, – сказал министр энергетики Магзум Мирзагалиев в кулуарах правительства.

Читайте также: Оснований для роста цен на бензин нет – Минэнерго

Он отметил, что Министерство энергетики не отвечает за этот вопрос, потому что цены на бензин не регулируются.

Но с учетом той ответственности, которую несем, мы этим вопросом вынуждены заниматься, – добавил глава Минэнерго.

Читайте также: Как выросли цены в Казахстане

2 ноября в Бюро национальной статистики сообщили, что с сентября по октябрь цены на бензин выросли на 0,9%.

Тамила Языкова, Нур-Султан