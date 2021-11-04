До 1 марта правительство и акиматы должны подготовить анализ по всем моногородам

4 ноября 2021, 12:33
Фото: facebook.com/Berik Uali

До 1 марта 2022 года правительство совместно с акиматами областей и моногородов должны подготовить анализ по всем моногородам, сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе, передает Zakon.kz.

Анализ должен учитывать разрабатываемый План территориального развития и Планы развития регионов.

Считаю правильным деление моногородов на три группы на основе их потенциала. В этом вопросе следует быть предельно прагматичными, – сказал глава государства.

После придания Туркестану статуса областного центра второе дыхание обрел Кентау. Продолжается процесс диверсификации экономики Экибастуза. Профицит электроэнергии позволяет привлекать крупные инвестиции в обрабатывающий и сервисный сектора города.


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