Минус один: что не так с развитием моногородов Казахстана

Развитие казахстанских моногородов часто обсуждается на разных уровнях. Принят комплексный план для их развития. Президент указывал на необходимость пересмотра государственной политики в отношении этих населенных пунктов. Сегодня стало известно, что Сарань лишилась статуса моногорода.

Эксперт выразил Zakon.kz мнение о перспективах экономического развития населенных пунктов такого статуса, указав на перспективы и дисбалансы в их развитии.

В целом, моногорода – это в основном населенные пункты с градообразующими предприятиями, нефте- или газодобывающие, а также по производству электроэнергии, фабрики обрабатывающей промышленности. А обслуживанием таких предприятий прямо или косвенно занята основная часть работоспособного населения.

В Казахстане насчитывалось 27 населенных пунктов, имеющих статус "моногорода". По последним данным, в них проживало 1,5 млн человек, или 16% от общего городского населения страны. Но c апреля 2024 года Сарань вывели из категории моногородов Карагандинской области.

Сарань – город с численностью населения 43,8 тыс. человек. В связи с развитием индустриальной зоны и восстановлением жилого фонда микрорайонов Карагандинского завода резинотехнических изделий (РТИ) ожидается значительный прирост жителей города. Проектируемая численность микрорайона РТИ – 17 тыс. жителей.

Градообразующими предприятиями являются шахты им. Кузембаева и шахта Саранская, ТОО Kazcentrelectroprovod, а также завод по производству автобусов и производству бытовой техники.

Поддержка руководства страны дала новый импульс развитию городу. Размещение на бывшей площадке РТИ заводов по производству автобусов и шин, а также создание Индустриальной зоны Saran позволят обеспечить занятость почти 6 тыс. человек (создание новых рабочих и сохранение около 1000 действующих), а также даст возможность размещения проектов МСБ, в том числе по производству комплектующих и компонентной базы вокруг вышеназванных якорных проектов.

Сарань включена в Карагандинскую агломерацию, где город рассматривается как промышленный кластер, основным вектором которого является дальнейшее развитие обрабатывающей промышленности, в том числе экспортоориентированных и импортозамещающих предприятий.

Теперь, по данным Управления экономики региона, в Карагандинской области осталось четыре моногорода: Темиртау, Балхаш, Шахтинск, Абай. Они обеспечивают 57% всей обрабатывающей промышленности области и вложение инвестиций порядка 22% от общего объема. Численность жителей – 312 тысяч человек, или 28% от населения области.



Как считает экономист Марат Абдурахманов, для страны с маленьким населением выгодно развивать регионы.

"Выгодно развитие моногородов для жителей этих регионов. То есть, для страны. Невыгодно для тех, кому наличие моногородов приносит убыток, в данном случае – собственникам этих монопроизводств. Чтобы их развивать, нужны расчетные налоги, которых сейчас нет. Более того, речь чиновников не содержит этих понятий. Им сейчас или выгоден регресс и они не служат интересам страны, или во власти сидят явно некомпетентные люди". Марат Абдурахманов

Также эксперт указал на опыт таких стран, как США, Канада и Бразилия, к которому можно было присмотреться и Казахстану.

"Исходя из общего опыта этих стран, можно отметить следующие факты: во-первых, там есть полное использование налогов на местах. В центральный бюджет деньги не уходят, пока не решены местные проблемы с инфраструктурой и рабочими местами. Во-вторых, осуществляется бесплатное выделение земли с обязательством создания рабочих мест. В-третьих, от налогообложения несырьевого сектора этих моногородов освобождают. А льготное кредитование по ставке рефинансирования, как в Канаде, предоставляется для диверсификации производства", – сказал экономист.

Кроме того, в опыте указанных стран эксперт считает важным бесплатное обучение, а также обеспечение доступом к бесплатному медицинскому обслуживанию населения, как в Бразилии. Это позволяет жителям уверенно смотреть в будущее своего моногорода.

"Полная выборность всех ветвей власти в моногородах, как в США, позволяет поддерживать тренды на развитие. Шерифом там не может стать уроженец другого города. Соответственно, все находятся в созависимости и тратят бюджет моногорода только на эффективные меры", – добавил экономист.

Он подчеркнул, что в моногородах следует размещать научно-исследовательские институты (НИИ). Необходимость в них обусловлена тем, что после окончания запасов сырья, как в Канаде, это даст возможность иметь систему обучения в малых городах, что серьезно снижает общие издержки экономики.

В одном из своих выступлений глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что моногорода в Казахстане имеют различные перспективы развития: от устойчивого экономического роста до глубокой стагнации. По его оценке, некоторые из них сумели адаптироваться к рынку, диверсифицировать свою экономику.

В качестве примера президент привел города Кентау и Экибастуз, моногорода Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. При этом президент подчеркнул, что таких положительных примеров немного.

Моногорода производят около 40% промышленной продукции. Там сосредоточены крупные предприятия нефтегазовой, металлургической, химической и энергетической отраслей. Однако в этих городах остается много нерешенных проблем социально-экономического и экологического характера. Исключительную важность имеет диверсификация экономики моногородов. Развитие других отраслей и создание новых рабочих мест – весьма актуальная задача, считает глава государства.

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2 апреля министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства рассказал, что в Казахстане сейчас насчитывается 20 моногородов с населением 1,4 млн человек. Известно, что наличие градообразующих предприятий и их стабильная работа положительно влияют на социально-экономическое развитие моногородов.

На сегодняшний день в моногородах функционируют 23 градообразующих предприятия нефтегазового, угольного, бокситового, железорудного направлений. По итогам 2023 года объем промышленного производства составил 18,5 трлн тенге, при этом в сравнении с 2022 годом данный показатель снизился на 15%. Наибольшее снижение показателей наблюдается у городов Темиртау, Балхаш и Кульсары. При этом уменьшение индекса физического объема промышленного производства отмечено в городах Степногорск, Балхаш и Каражал.

Условно моногорода можно разделить на три группы на основе их потенциала:

Имеющие действующие градообразующие предприятия (относительно благополучные 19 моногородов): Абай, Аксай, Аксу, Балхаш, Жанаозен, Жезказган, Житикара, Зыряновск, Каражал, Кульсары, Курчатов, Лисаковск, Риддер, Рудный, Сатпаев, Темиртау, Хромтау, Шахтинск, Экибастуз. Имеющие частично действующие градообразующие предприятия (четыре менее благополучных моногорода): Аркалык, Жанатас, Каратау, Степногорск. Имеющие недействующие градообразующие предприятия (три неблагополучных моногородa): Кентау, Серебрянск, Текели.

По словам министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, для развития реального сектора экономики утверждены комплексные планы развития на 2023-2027 годы следующих городов: Алтай, Балхаш, Житикара, Лисаковск, Риддер, Степногорск. Реализация этих комплексных планов предусматривает 326 мероприятий на сумму 456,6 млрд тенге.

Также для диверсификации экономики других моногородов предлагается создание индустриальных зон. Уже ведется работа по созданию индустриальных зон регионального значения акиматами Актюбинской, Карагандинской и Атырауской областей в моногородах Хромтау, Сатпаев, Балхаш и Кульсары.