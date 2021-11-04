Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручения по строительству двух дорог: Нур-Султан – Алматы и Жезказган – Кызылорда, передает Zakon.kz.

Для крупных отдаленных моногородов необходимо обеспечить их стратегическую транспортную связанность с другими регионами страны. Я уже дал поручение завершить в 2023 году реконструкцию дороги Нур-Султан – Алматы, которая значительно повысит потенциал города Балхаш, – сказал глава государства на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе.

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В 2024 году должно быть завершено строительство автодороги Жезказган – Кызылорда. Это позволит усилить торгово-транспортную связанность городов Жезгазган и Сатпаев, а также увеличить грузовой транзит. Касым-Жомарт Токаев

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Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Экибастуз.