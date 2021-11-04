Аграрии Актюбинской области произвели сельхозпродукции на сумму 270 млрд тенге

С начала года в Актюбинской области произведено сельхозпродукции на сумму более 270 млрд тенге.

Об этом на прошедшей в СЦК пресс-конференции об итогах социально-экономического развития области за 9 месяцев и планах на предстоящий период сообщил аким области Ондасын Уразалин.

Одной из важнейших экономических сфер нашей области является сельское хозяйство. В текущем году в целях государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей из республиканского и местного бюджетов выделено порядка 26,7 млрд тенге субсидий. В том числе, 6,7 млрд тенге выделено на приобретение кормов. Наша область - один из регионов, оказавших в этом году поддержку такого масштаба сельскому хозяйству. Кроме того, по программе "Еңбек" на реализацию 746 проектов выделено 3,3 млрд тенге, - сказал Уразалин.

Всего за 9 месяцев в регионе произведено сельскохозяйственной продукции на общую сумму более 270 млрд тенге.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 4,7%, мелкого рогатого скота - на 3,2%, лошадей - на 9,7%, птицы - на 7,9%.

В регионе также активно ведется работа по вводу орошаемых земель. В настоящее время за счет республиканского бюджета создается необходимая инфраструктура на площади 10,6 тыс. гектаров. С завершением работ в 2022 году общая площадь постоянно орошаемых земель составит 40,8 тыс. гектаров.

Динамичное расширение площади орошаемых земель позволит увеличить производство сельскохозяйственной продукции и создать прочную кормовую базу.