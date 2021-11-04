Алматы в "желтой" зоне – как будут работать бизнесмены

В Алматы вступили в силу ограничения, предусмотренные для "желтой" зоны. Об этом на пресс-конференции РСК сообщила заместитель директора Палаты предпринимателей города Алматы Салтанат Лесбаева, передает Zakon.kz.
По ее словам, благодаря улучшению эпидобстановки предприниматели Алматы смогут работать с меньшими ограничениями.
По информации Лесбаевой, в городе действуют следующие ограничения:
- объекты общественного питания по типу ресторана, кафе и кофейни при заполняемости до 50%, не более 60 мест; фудкорты при заполняемости до 20%, но не более 30 мест; банкетные залы для проведения поминок при заполняемости не более 30% и при обеспечении площади не менее 4 кв. м на одного человека, но не более 50 человек – по сравнению с "красной" зоной заполняемость увеличена до 10 человек;
- проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) и ночные клубы – при заполняемости до 50%, не более 70 мест – по сравнению с "красной" зоной заполняемость увеличена до 20 человек;
- театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии – заполняемость увеличена от 30 до 40%;
- межобластные нерегулярные (туристические) перевозки, городские нерегулярные (туристические) перевозки – количество пассажиров увеличено с 15 до 25 человек;
- бильярдные, компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (допускаются только лица, достигшие 12 лет, и старше), боулинг, караоке, лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, детские развлекательные центры (крытые) площадью до 1000 кв. м включительно, букмекерские конторы – заполняемость в процентном соотношении увеличена до 50%, а количество человек – до 50;
- детские развлекательные центры (крытые) площадью свыше 1000 кв. м могут теперь принять до 100 человек;
- конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей при заполняемости до 50%, но не более 70 мест, то есть на 20 мест больше, чем в "красной" зоне;
- выставки – заполняемость увеличена с 200 до 300 человек;
- марафоны (на открытом воздухе) – посещаемость увеличена с 500 до 800 человек;
- спортивные мероприятия со зрителями – при заполняемости не более 70%, на 20% больше, чем в "красной" зоне;
- религиозные объекты (проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях) – заполняемость увеличили на 10%, то есть до 30%.
Также замдиректора Палаты предпринимателей города призвала бизнес-сообщество мегаполиса организовывать свою деятельность в соответствии с постановлением.
Кроме того, очень важным является ответственное отношение к работе в рамках проекта Ashyq.
По данным Лесбаевой, в Алматы насчитывается 23 214 участников проекта, за несколько месяцев их количество увеличилось в 13 раз. Наибольшая популярность Ashyq наблюдается среди объектов общественного питания, салонов красоты, парикмахерских, рынков, ТРЦ, объектов образования.
В настоящее время в Алматы лидерами проекта являются 479 объектов. За весь период 3044 участника исключены из проекта за нулевые чекины по результатам двухнедельной выгрузки.
Вместе с тем замдиректора Палаты предпринимателей города призвала как жителей Алматы, так и предпринимателей ответственно подходить к проекту Ashyq, так как благодаря ему предпринимателям разрешено работать в менее строгих карантинных условиях. Она также призвала представителей бизнес-сообщества поддержать массовую прививочную кампанию, чтобы поскорее вернуться к привычному образу жизни и работы. Спикер напомнила о необходимости всем на рабочих местах соблюдать масочный режим.
25 октября Алматы перешел из "красной" в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса.
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