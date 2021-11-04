Госслужащих среди них нет – Уразалин о задержаниях в регионе по сельхозсубсидиям

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин на брифинге в СЦК прокомментировал спецоперацию антикоррупционной службы в сфере субсидирования сельхозпроизводителей – более 30 человек подозреваются в хищении бюджетных средств, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ сообщили, что Антикоррупционная служба подтвердила задержания, связанные с хищениями субсидий для сельского хозяйства.

Среди них есть чиновники из Актюбинской области. Знаете ли вы об этом? Сколько чиновников и кто они? В чем конкретно их обвиняют? – поинтересовались журналисты.

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин в ответ сообщил, что среди задержанных нет госслужащих.

Уголовное дело, насколько я знаю, возбуждено по факту приобретения и установки солнечных панелей, на которые предполагалось субсидирование до 80%. По имеющейся у меня информации, этим занимался Национальный аграрный научный образовательный центр – его представители на территории Актюбинской области, но это не госслужащие. На сегодняшний момент они обвиняются в присвоении, растрате, хищении – я не знаю, пусть это квалифицируют правоохранительные органы – значительных средств, которые были выделены на субсидирование, – добавил глава региона.

Также он уточнил, что к этому часу на территории области проводятся следственные мероприятия, один-два человека из данного Наццентра были задержаны.

Мы предоставили всю необходимую информацию о местных исполнительных органах, которая была у нас запрошена. Это касается деятельности крестьянских хозяйств. На сегодняшний момент каких-то конкретных обвинений сотрудникам местных исполнительных органов не предъявлено. Но дальнейшее следствие покажет, – резюмировал аким Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба провела спецоперацию в Нур-Султане, Шымкенте и пяти областях.

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Позже в ведомстве озвучили подробности данной спецоперации.

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В связи с этим власти начали антикоррупционный анализ в сфере субсидирования сельхозпроизводителей.

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4 ноября президент Казахстана прокомментировал данную ситуацию.

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Мадина Мамырханова, Нур-Султан