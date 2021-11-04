Непривитым казахстанцам могут запретить посещать ТРЦ и в будни

Казахстанцы с "синим" статусом могут лишиться возможности входа в торговые центры в будние дни, сообщает Zakon.kz.

На сегодня постановление главного санитарного врача разрешает посещение объектов в выходные только лицам с "зеленым" статусом. Не так давно на заседании МВК (межведомственной комиссии) было предложено данный опыт распространить на работу ТРЦ и в будние дни. То есть обсуждается решение, чтобы торгово-развлекательные центры могли посещать только лица с "зеленым" статусом, – сказала заместитель директора Палаты предпринимателей города Алматы Салтанат Лесбаева.

Как отмечается в сообщении МИА "Казинформ", НПП "Атамекен" активно участвует в обсуждении этого вопроса.

В ТРЦ занято большое количество предпринимателей. Там размещены и другие виды деятельности (в очень многих ТРЦ расположены объекты общепита, дошкольного образования, развлекательного контента), у которых также могут снизиться обороты, доходы. Поэтому данный вопрос сейчас активно обсуждается и прорабатывается, – уточнила она.

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Лесбаева отметила, что недавно под председательством заместителя председателя правления НПП "Атамекен" Олжаса Ордабаева проводилось рабочее совещание с привлечением заинтересованных субъектов бизнеса именно по обсуждению этого предложения.

Необходимо сейчас просчитать все потери, каким образом они будут организовывать свою работу, не снизится ли из-за этого трафик посетителей. Все эти моменты нужно обговорить и потом совместно с коллегами из Министерства здравоохранения проработать, – заключила Лесбаева.