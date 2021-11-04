В Италии экс-медсестру оштрафовали на полмиллиона евро за ложную вакцинацию

В суде Италии завершился процесс по делу о фейковой вакцинации, который шел с 2019 года. 35-летняя бывшая медсестра приговорена к штрафу в размере 583 тыс. евро, передает Zakon.kz.

Суд области Фриули-Венеция-Джулия обвинил Эмануэлу Петрилло в том, что она не стала делать около 8 тыс. прививок, в основном детям, сообщает издание il Messaggero.

Это резонансное дело потрясло всю Италию.

Сеньора Петрилло с 2009-го по 2015 год успела поработать в государственных медучреждениях трех городов региона. По версии обвинения, за это время она умышленно не сделала обязательные прививки, в том числе от кори, сотням маленьких пациентов. Женщина только "делала вид, что вводит препарат, исключая ожидаемый иммунный ответ", говорится в материалах следствия.

Обвиняемая до последнего отрицала свою вину. До сих пор до конца не ясно, каковы были мотивы ее маниакальных действий и насколько она вменяема.

В итоге женщине придется заплатить более полумиллиона евро в пользу учреждения Friulian Health Company.

Более серьезное наказание в виде тюремного заключения ей не грозит, – постановили в суде.

О преступной деятельности бывшей медсестры стало известно после элементарных анализов крови, которые показали, что у детей не формируется никакого иммунного ответа на вакцину. У 153 из 159 ее пациентов не появился иммунитет к кори.

Петрилло признана виновной в подделке документов, хищении и халатности.