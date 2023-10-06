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Полмиллиона человек под угрозой из-за землетрясений в Италии

Полмиллиона человек под угрозой из-за землетрясений в Италии Фото: pixabay
Более 1100 землетрясений за месяц произошли на Флегрейских полях – вулканическом районе к западу от Неаполя в Италии, где живут около полумиллиона человек. Итальянские власти планируют массовую эвакуацию, сообщает Zakon.kz.

Правительство Италии рассматривает возможность массовой эвакуации десятков тысяч жителей из района Флегрейских полей, сообщает The Guardian.

Плодородный район повышенной вулканической активности, знаменитый своими виноградниками, расположен к западу от Неаполя и усеян множеством маленьких деревень и городков, общее население которых превышает 500 тысяч человек. На Флегрейских полях расположены 24 вулканических кратера – по сути, это супервулкан, который в несколько раз крупнее Везувия, извержение которого уничтожило знаменитые Помпеи.

Опасения властей Италии связаны с огромным количеством землетрясений, которые произошли в этом районе за последний месяц. В сентябре-октябре сейсмологи зафиксировали на Флегрейских полях более 1100 подземных толчков, в том числе два самых сильных землетрясения в этой части Италии за последние 40 лет – одно магнитудой 4.2 на минувшей неделе и второе магнитудой 4.0 2 октября.

По словам экспертов, угрозы немедленного извержения вулкана пока нет, но почва в этом районе поднимается со скоростью в полтора сантиметра за месяц, и есть серьезная вероятность обрушения зданий. Министр гражданской защиты Италии Нелло Музумечи заявил, что эвакуация населения потребуется только в случае крайней необходимости. Тем не менее в больницах региона уже отрабатывают экстренный вывоз пациентов в безопасное место на случай нового землетрясения или извержения вулкана.

В последний раз серьезные землетрясения на Флегрейских полях происходили около 40 лет назад, в 1980-х. Тогда итальянские власти временно эвакуировали 40 тысяч человек. Крупных извержений вулканов в этой части Италии не было с 1538 года. Между тем последствия пробуждения супервулкана могут быть ужасными. Ученые считают, что именно супервулкан возле Неаполя "в ответе" за вымирание неандертальцев – следы магмы от его извержения, которое произошло в доисторические времена, нашли даже в Гренландии, в 4,5 тыс. км от Италии.

Ранее землетрясение магнитудой 4.6 зафиксировали в Турции.

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