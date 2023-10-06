Полмиллиона человек под угрозой из-за землетрясений в Италии
Правительство Италии рассматривает возможность массовой эвакуации десятков тысяч жителей из района Флегрейских полей, сообщает The Guardian.
Плодородный район повышенной вулканической активности, знаменитый своими виноградниками, расположен к западу от Неаполя и усеян множеством маленьких деревень и городков, общее население которых превышает 500 тысяч человек. На Флегрейских полях расположены 24 вулканических кратера – по сути, это супервулкан, который в несколько раз крупнее Везувия, извержение которого уничтожило знаменитые Помпеи.
Опасения властей Италии связаны с огромным количеством землетрясений, которые произошли в этом районе за последний месяц. В сентябре-октябре сейсмологи зафиксировали на Флегрейских полях более 1100 подземных толчков, в том числе два самых сильных землетрясения в этой части Италии за последние 40 лет – одно магнитудой 4.2 на минувшей неделе и второе магнитудой 4.0 2 октября.
По словам экспертов, угрозы немедленного извержения вулкана пока нет, но почва в этом районе поднимается со скоростью в полтора сантиметра за месяц, и есть серьезная вероятность обрушения зданий. Министр гражданской защиты Италии Нелло Музумечи заявил, что эвакуация населения потребуется только в случае крайней необходимости. Тем не менее в больницах региона уже отрабатывают экстренный вывоз пациентов в безопасное место на случай нового землетрясения или извержения вулкана.
В последний раз серьезные землетрясения на Флегрейских полях происходили около 40 лет назад, в 1980-х. Тогда итальянские власти временно эвакуировали 40 тысяч человек. Крупных извержений вулканов в этой части Италии не было с 1538 года. Между тем последствия пробуждения супервулкана могут быть ужасными. Ученые считают, что именно супервулкан возле Неаполя "в ответе" за вымирание неандертальцев – следы магмы от его извержения, которое произошло в доисторические времена, нашли даже в Гренландии, в 4,5 тыс. км от Италии.
Ранее землетрясение магнитудой 4.6 зафиксировали в Турции.