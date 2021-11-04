Увидят ли казахстанцы в ноябре частное затмение Луны и пик звездопада Леониды

В ноябре ученые прогнозируют частное затмение Луны и пик звездопада Леониды. Смогут ли казахстанцы увидеть астрономические явления? С этим вопросом Zakon.kz обратился к специалисту Астрофизического института им. В. Фесенкова.

В ночь с 17 на 18 ноября астрономы ожидают максимальной активности метеорного потока Леониды, который наблюдается ежегодно с 6 по 30 ноября. При безоблачной погоде жители планеты смогут наблюдать до 15 метеоров в час.

Руководитель лаборатории физики Луны и планет Виктор Тейфель рассказал, что метеорный поток Леониды может наблюдаться по всему земному шару, так как в эти дни Земля проходит через облако метеорных частиц размером с песчинку. Чтобы увидеть звездопад Леониды, специалист советует выйти на неосвещенное место.

У нас не будет такого количества метеоров, чтобы они сыпались метеорным дождем. Но сам поток очень интересен. Метеоры бывают яркие, зеленоватого цвета. И если метеор очень яркий, он освещает всю местность. Это действительно очень красивое зрелище. Так что, если вы планируете понаблюдать его, то рекомендую выходить куда-то на открытое место без городского освещения, – отметил Виктор Тейфель .

19 ноября в 12:04 (по времени Москвы) произойдет частное затмение Луны. Луна пройдет через южную часть земной тени. Теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20 мск до 13:48 мск), а в момент максимальной фазы, в 12:04 мск, будет выглядеть практически как полное (97% ), с ярко освещенным южным краем Луны.