Ондасын Уразалин рассказал о реализации концепции слышащего государства

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал о реализации концепции слышащего государства в регионе.

В ходе ежегодного Послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев напомнил, что главный принцип слышащего государства в том, что госаппарат должен работать в интересах граждан. В первую очередь, это касается местных властей, занимающихся непосредственным общением с населением и оперативным решением их проблем, – сказал Уразалин.

Как подчеркнул аким области, в рамках концепции в регионе реализуется множество проектов.

В том числе, в ситуационном центре Актюбинской области единая диспетчерская служба ежедневно принимает обращения и замечания населения. За последние три-четыре месяца через социальные сети и колл-центр "109" было принято и обработано около 9,5 тыс. обращений, – отметил спикер.

По его словам, в результате оперативного и своевременного решения вопросов в регионе наблюдается снижение количества обращений граждан по всем направлениям.