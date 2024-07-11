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Госсоветник рассказал о практической реализации концепции "Слышащего государства"

Карин: Петиции – это один из инструментов &quot;Слышащего государства&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 10:11 Фото: ortcom.kz
Государственный советник Ерлан Карин отметил, что у граждан расширились возможности, инструменты и механизмы влияния на решения государственных органов, сообщает Zakon.kz.

В интервью телеканалу "24.kz" он подчеркнул, что это не только институт петиций, но и другие механизмы и институты, к примеру, Национальный курултай, общественные советы.

"Все эти механизмы и институты созданы, чтобы у граждан была возможность напрямую доносить свои проблемы до властей. Все эти инициативы реализуются в рамках общей концепции "Слышащего государства". Петиции – это один из инструментов "Слышащего государства" для того, чтобы у граждан была возможность доводить их до сведения власти, дискутировать, но в рамках определенного регламента", – заявил госсоветник.

По его словам, демократия в первую очередь – это набор процедур и регламент.

"В рамках института петиций также есть определенные процедуры, которые необходимо соблюдать", – заключил Ерлан Карин.


Ранее сообщалось, что принято решение по одной из петиций, набравшей 50 тысяч подписей.

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