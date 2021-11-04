Багдат Мусин опубликовал видео о расследовании коррупции в ЦОНе

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин провел собственное расследование, чтобы раскрыть факты нарушений при получении водительских прав. Министр снял в спецЦОНе видео с участием "подставного" человека – покупателя водительского удостоверения, передает Zakon.kz.

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"Видеоэксперимент" Мусин опубликовал в Facebook.

Прибыли в спецЦОН. Много жалоб поступает, что в спецЦонах можно в обход практических и теоретических экзаменов получить водительское удостоверение. Хотел сам убедиться, как это происходит. Нашел человека, который может поучаствовать в эксперименте, своего рода "тайного покупателя", и хочу сам проверить, как это происходит, – заявил министр.

Участвующий в эксперименте человек договорился с сотрудниками ЦОНа и ждал звонка, чтобы получить водительское удостоверение без сдачи экзаменов.

Вышли со спецЦОНа. Сдал документы. Расписку нам дали. Сейчас он скидывает расписку.<...> Цель: чтобы не сдавать практические и теоретические экзамены. Сказали номер расписки скинуть. Скинули, ждем дальнейших инструкций. Самое интересное, что все как полагается. Подошли, сдали документы.<...> Расписку выдали, теперь расписку по одному номеру скинули. Сказали в 16:30 подъехать, забрать документы. Никаких, говорят, практических и теоретических экзаменов не надо сдавать. У нас номер расписки есть, ИИН человека есть, мы можем потом по базе посмотреть, как это все делается. Где-то все-таки присутствует вмешательство со стороны, надо это выявлять. Как раз эксперимент поможет нам это выявить до конца, – прокомментировал происходящее Багдат Мусин.

В результате эксперимента "тайный покупатель" получил права, не сдавая экзамены.

Видео, сделанное с сотрудниками службы внутренней безопасности "Правительства для граждан", послужило конкретным основанием для принятия срочных мер. Сейчас коллеги из Госкорпорации выявляют такие факты по всей стране. Материалы будут передаваться в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства, – заключил министр.

Также Мусин сообщил о первых итогах проверок.

После старта проверок ожидаемо сократилось количество успешно сдавших практический и теоретический экзамены на права. Теперь ежедневно получаю статистику, например, за последние две недели в Нур-Султане было принято 2160 заявлений на выдачу водительских прав – из них только 30 человек смогли их получить. Багдат Мусин

Кроме того, министр рассказал о нововведениях, которые помогут бороться с осуществлением подобных нарушений.

Во всех спецЦОНах внедрим специальную систему биометрической идентификации при сдаче теоретического экзамена на права. Она позволит распознавать личность экзаменуемого и будет рассаживать в случайном порядке при тестировании. Над каждым рабочим местом будут установлены камеры. Эта система уже применяется в пилотном режиме. Если вы столкнулись с фактами коррупции или других нарушений со стороны сотрудников Госкорпорации, можете сообщить об этом по телефону доверия +7 700 710 14 14, 8 (7172) 95 51 14, – рассказал Мусин.