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Законодательство РК

Багдат Мусин опубликовал семейный "субботний вайб"

министр, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 22:31 Фото: primeminister.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин опубликовал видео, в котором показал всю свою семью через трендовый ролик, сообщает Zakon.kz.

На кадрах в Instagram он снимает очки, кладет свою голову на подушку, затем сверху свою голову на него складывает супруга, а потом их дети.

"А ведь счастье на самом деле в простом. Моя семья – мое богатство. P.s.: Наш субботний вайб", – подписал пост министр.

Казахстанцы поддержали Мусина позитивными пожеланиями.

– Багдад мырза, как хорошо, когда у таких порядочных людей есть детишки, это будущее Казахстана, залог того, что наша казахстанская элита будет благородной, честной, справедливой и прилагать все усилия для процветания страны и народа.

– Сколько счастья в этих улыбках. Семья – это и есть опора во всех смыслах жизни!

– Чтобы были многим примером, особенно нынешним поколениям, которые сомневаются в этом.

– Будьте здоровыми, дарите друг другу любовь и пусть ваши глаза всегда горят от счастья.

Ранее Мусин рассказал о своей большой семье и назвал ее самую главную традицию.

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