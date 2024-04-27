Багдат Мусин опубликовал семейный "субботний вайб"

На кадрах в Instagram он снимает очки, кладет свою голову на подушку, затем сверху свою голову на него складывает супруга, а потом их дети.

Казахстанцы поддержали Мусина позитивными пожеланиями.

– Багдад мырза, как хорошо, когда у таких порядочных людей есть детишки, это будущее Казахстана, залог того, что наша казахстанская элита будет благородной, честной, справедливой и прилагать все усилия для процветания страны и народа.

– Сколько счастья в этих улыбках. Семья – это и есть опора во всех смыслах жизни!

– Чтобы были многим примером, особенно нынешним поколениям, которые сомневаются в этом.

– Будьте здоровыми, дарите друг другу любовь и пусть ваши глаза всегда горят от счастья.