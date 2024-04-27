Багдат Мусин опубликовал семейный "субботний вайб"
На кадрах в Instagram он снимает очки, кладет свою голову на подушку, затем сверху свою голову на него складывает супруга, а потом их дети.
"А ведь счастье на самом деле в простом. Моя семья – мое богатство. P.s.: Наш субботний вайб", – подписал пост министр.
Казахстанцы поддержали Мусина позитивными пожеланиями.
– Багдад мырза, как хорошо, когда у таких порядочных людей есть детишки, это будущее Казахстана, залог того, что наша казахстанская элита будет благородной, честной, справедливой и прилагать все усилия для процветания страны и народа.
– Сколько счастья в этих улыбках. Семья – это и есть опора во всех смыслах жизни!
– Чтобы были многим примером, особенно нынешним поколениям, которые сомневаются в этом.
– Будьте здоровыми, дарите друг другу любовь и пусть ваши глаза всегда горят от счастья.
Ранее Мусин рассказал о своей большой семье и назвал ее самую главную традицию.