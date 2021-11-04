Капитан сборной Казахстана завершил ЧМ в Белграде с "бронзой"

Капитан команды Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов (до 67 кг) стал бронзовым призером чемпионата мира в Белграде, передает Zakon.kz.

Первый раунд остался за соперником в лице японца Севонреца Оказавы. Он с минимальным преимуществом перебил Жусупова. Казахстанец затем смог отыграть позиции. И в совокупности перед решающим раундом была ничья. В третьей трехминутке Оказава все-таки сумел вернуть инициативу, а вместе с ней и преимущество – Жусупов завершает турнир на третьем месте, – сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Ранее финалистами стали Темиртас Жусупов и Махмуд Сабырхан.