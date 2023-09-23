Два казахстанских борца проиграли битву за "бронзу" на ЧМ-2023

Демеу Жадраев проиграл поединок за "бронзу" на чемпионате мира-2023 по греко-римской борьбе, но казахстанец сохраняет шанс взять лицензию на Олимпиаду-2024 в Париж в весе 77 кг, сообщает Zakon.kz.

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Жадраев в поединке за третье место уступил Малхасу Амояну из Армении, который в 2021 году стал чемпионом мира в весе 72 кг, а в прошлом году взял бронзу в весе 77 кг.



Другой казахстанский борец Марлан Мукашев (55 кг) уступил в поединке за бронзу иранцу Пуйя Дад Марзу и также стал пятым.