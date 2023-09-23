Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Два казахстанских борца проиграли битву за "бронзу" на ЧМ-2023

спорт Фото: olympic.kz
Демеу Жадраев проиграл поединок за "бронзу" на чемпионате мира-2023 по греко-римской борьбе, но казахстанец сохраняет шанс взять лицензию на Олимпиаду-2024 в Париж в весе 77 кг, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Жадраев в поединке за третье место уступил Малхасу Амояну из Армении, который в 2021 году стал чемпионом мира в весе 72 кг, а в прошлом году взял бронзу в весе 77 кг.

Другой казахстанский борец Марлан Мукашев (55 кг) уступил в поединке за бронзу иранцу Пуйя Дад Марзу и также стал пятым.

Читайте также

борьба, чемпионат мира, Сербия
Жамиля Бакбергенова заняла третье место на ЧМ по борьбе
"Адос" готов зажечь на Top Dog 23
"Адос" готов зажечь на Top Dog 23
Чешский хоккеист заработает в "Барысе" за год более 100 миллионов тенге
Чешский хоккеист заработает в "Барысе" за год более 100 миллионов тенге
Елена Беляева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз превышала тариф на транспортировку нефти
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления