Нарушителей масочного режима принудительно отправляют на сбор хлопка в Туркменистане

Граждан, которые нарушили масочный режим, принудительно отправляют на сбор хлопка и свеклы в Туркменистане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Служба новостей ЦА, тех, кто отказывается это делать, полиция избивает резиновыми дубинками.

Сейчас в Берекетском и Сердарском этрапах граждан, попавшихся без масок, а также задолжавших за электричество и газ, имеющих задолженность по алиментам, принудительно отправляют на сбор хлопка и свеклы. Полиция применяет к ним насилие, избивая резиновыми дубинками, чтобы заставить собирать хлопок и свеклу, – рассказал один из свидетелей.

Жители Балканского велаята рассказали, что местные власти хотят в ближайшие дни "за счет принудительного труда" доложить о выполнении плана по сбору хлопка на правительственном совещании.

В этом сезоне, по словам жителей, на полях практически нет хлопка. В данный момент по велаяту план выполнен только на 21 процент.