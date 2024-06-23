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Разборки в стиле 90-х: как алматинские полицейские спасли жертву похищения

Праздник , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 09:48 Фото: Zakon.kz
Сегодня Казахстан отмечает День полиции. Для кого-то это просто дата в календаре, а для Zakon.kz – повод вспомнить о героизме, проявленном рядовыми сотрудниками органов. И наконец от души поблагодарить тех, кто нас защищает.

Прохладный февральский вечер. Трое крепких недоброжелателей внезапно заталкивают мужчину в багажник его же Chevrolet Cobalt и увозят в неизвестном направлении. Шокированная жена похищенного незамедлительно обращается в полицию. В городе введен план "Перехват". Злополучное авто попадает в объективы камер, однако упрямо отрывается от преследования полицейскими. Оно "летит" по темным улицам, невзирая на скоростные ограничения и мощный поток машин. Типичный сюжет фильма о разборках в лихих 90-х? Нет, обычный рабочий день современных "людей в форме".

"Мы с напарником как раз заступили на службу, находились на своем патрульном участке. О произошедшем услышали по рации. Отправились вдогонку. Там без вариантов, надо было задерживать", – вспоминает капитан полиции Куаныш Абдикерим.

По словам того самого напарника, старшего лейтенанта Алмасбека Турсына, остановить стремительный Chevrolet было нелегко: другому экипажу, пытавшемуся прекратить безобразие и предотвратить трагедию, он попросту не подчинился. Пришлось буквально преградить злоумышленникам путь к отступлению.

В салоне – трое "вершителей самосуда", наплевавших на законные методы решения споров. В багажнике – чудом избежавший незавидной участи гражданин, первым делом протянувший своим спасителям руку.

Как выяснилось, поводом для ночной "гонки с преследованием" послужил денежный долг. Должника собирались насильно вывезти в область, дабы оттуда, по всей видимости, требовать с его родни выкуп за освобождение заложника. Впрочем, сам потерпевший заверил стражей порядка: все взятое вернул, но обидчики захотели получить "проценты за терпение".

"Он уже подумал, что все, его увезут. Даже не надеялся на задержание. Поэтому, когда увидел нас, конечно, горячо поблагодарил", – продолжает Абдикерим.

На вопрос, страшно ли было преследовать иномарку, водители которой вполне могли оказаться вооруженными, его коллега Алмасбек Турсын ответил лаконично: "Мы каждый день людям помогаем, это ведь наша работа". Тем более что описанный случай, как признались нам собеседники, не из ряда вон выходящий. Похищения людей имеют место быть, и нередко – именно из-за денег.

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К счастью, история закончилась хеппи-эндом: узник багажника благополучно вернулся к супруге, его похитители вместо вожделенных тенге получили по семь лет тюремного заключения.

А подвиг скромных служителей порядка не остался незамеченным. Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева оба награждены медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" за проявленную на службе доблесть. Хотя куда большей наградой для них послужили простое человеческое "спасибо" от вызволенного мужчины, поздравления близких и поддержка алматинцев, писавших в комментариях под новостью, что не перевелись еще "нағыз полицейские".

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И они продолжают охранять нас с вами на неспокойных улицах мегаполиса.

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