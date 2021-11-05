Видео с обмелением Каспия прокомментировали в Минэкологии 

В социальных сетях появился видеоролик, в котором показано обмеление Каспийского моря, передает Zakon.kz.

Это район Кендерли, недалеко от Актау. Данная территория, особенно северо-восточная часть моря, имеет малые уклоны дна прилегающей суши, очень мелководная, превращается в болотистые места. Вместе с тем, по итогам многолетних наблюдений, в настоящее время зафиксирована тенденция падения уровня Каспийского моря, – сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Уровень снижается с 2005 года. По анализу с 2005 по 2020 год, падение составило 133 см, а в прогнозе за 2021 год – уже больше 140 см.

Прежде всего причина обмеления связана с верификацией водно-балансовых характеристик как самого Каспийского моря, так и его бассейна.

Изменение климата в этом бассейне приводит к уменьшению стока, а другая причина – антропогенное влияние. Потому как основные реки, питающие Каспий, это Волга, Жайык (Урал), кавказские реки, все зарегулированы. На них построено много крупных водохранилищ, ведется интенсивная хозяйственная деятельность, – рассказали в ведомстве.

Наличие водохранилищ сезонного наполнения приводит к уменьшению поверхностного притока в море, и как следствие – ведет к обмелению, кроме того, из-за изменения климата увеличилось испарение, что также влияет на уменьшение притока.

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