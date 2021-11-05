Более 100 жителей ветхих домов в Алматы обрели новое жилье

Десятки бывших жителей ветхих домов в Алматы, на месте которых в рамках реновации сейчас строится новый ЖК "Elif Garden", смогли обрести новое комфортное жилье. Более 40 лет здесь стояли 9 ветхих домов, в которых не было элементарных условий для нормальной жизни.

Сейчас здесь, в районе улиц Сатпаева – Розыбакиева, в новом центре южной столицы, активно ведется строительство очередного этапа нового жилого комплекса. Раньше на месте этой стройплощадки стояли ветхие дома, в которых потолки уже не выдерживали никакой нагрузки, стены рушились на глазах, в квартирах оставались доживать свой век одинокие старики, у которых просто не было ни финансовой возможности, ни жизненных сил найти себе новое комфортное жилье.

Несколько месяцев назад в рамках программы реновации ветхого жилья в этот район на переговоры с жителями пришли представители компании-инвестора "Диал-Строй". Людям предложили альтернативу, они могли выбрать один из двух вариантов: получить адекватную рыночным ценам денежную компенсацию за их снесенное ветхое жилье и приобрести хорошую квартиру или дом по своему усмотрению в другом районе или дождаться в течение года-полутора завершения строительства нового жилого комплекса и получить готовую квартиру с чистовой отделкой и всеми современными благами цивилизации.

На период ожидания новой квартиры компания полностью покрывает их расходы на оплату арендного жилья. В итоге жители нескольких домов сделали свой выбор. Компания добровольно берет на себя все расходы в помощи по переселению жителей ветхих домов, вплоть до поддержки в решении их юридических вопросов. Ведь большая их часть – это пожилые, часто одинокие, люди, которые особо нуждаются в помощи.

В компании отмечают, что помогают пожилым найти квартиру, стараются, чтобы их никто не обидел, также ведут юридическое сопровождение по документам, вплоть до заселения их в новые квартиры.

А ведь раньше в этих ветхих домах у них не было условий даже нормально помыться, приготовить еду, потому что потолки уже сыпались, а если на втором этаже поставить ванну, то все могло обрушиться на первый этаж. Однако последние 20 лет вопрос по улучшению их жилищных вопросов никак не решался, хотя жители поднимали их постоянно. Тем более криминальная обстановка здесь была не самая лучшая: кругом валялись шприцы, ходило немало бездомных и других представителей социально неблагополучных слоев населения.

Жителей пяти ветхих домов, в каждом из которых по 8 квартир, а это более 120 человек, усилиями компании-застройщика уже переселили в новое жилье. Сейчас ожидают решения по переселению жители оставшихся четырех ветхих домов этого района.

Я здесь живу 33 года, здесь выросли два моих сына, – говорит жительница одного из этих ветхих домов Людмила Викторовна Кудашева. – Дома у нас ветхие, у себя в квартире мы стараемся поддерживать состояние, а в целом, если посмотреть, то все уже обваливается. Два месяца назад я приготовила все документы на квартиру и пришла в компанию "Диал-Строй" на переговоры. Мои документы посмотрели: все в порядке. Спросили, чего я хочу: ждать, когда на месте нашего ветхого дома будет построено новое или получить денежную компенсацию. Ждать я не могу, мне надо уезжать. Сижу, жду, когда мне денежку дадут.

По словам представителей застройщика, хотя компания еще не выкупила полностью оставшиеся четыре ветхих дома, но помогает жителям по различным вопросам. Тем более что здесь очень развито мародерство: не успеют переселенцы освободить какую-то квартиру, как тут же начинаются набеги со стороны воров. Поэтому в компании взяли этот район под свою защиту, огородили, помогают старикам даже по коммунальным вопросам.

Отметим, что всего в Алматы на сегодня насчитывается больше 1400 ветхих домов, которые планируется поэтапно снести в ближайшие пять лет.