ABBA выпустила альбом спустя 40 лет

Спустя 40 лет шведская поп-группа ABBA выпустила новый альбом под названием Voyage ("Путешествие"), передает Zakon.kz.

С момента выхода предыдущего альбома прошло 40 лет.

Последний студийный альбом под названием The Visitors ("Посетители") был выпущен в 1981 году. В новый альбом вошли десять треков. Ранее группа представила два трека из альбома – I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down, – сообщает Sky News.

Отмечается, что весной 2022 года участники группы представят новый релиз на концерте в Лондоне.



Фото: facebook/ABBAVoyage

Перед зрителями выступят все члены группы, а также будут использованы говорящие голограммы молодых Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад, – говорится в сообщении.

Основанная в 1972 году шведская группа АВВА выступала десять лет. Авторству группы принадлежат хиты Dancing Queen, Super Trouper и Mamma Mia. Международное признание она получила после победы на конкурсе "Евровидение" в 1974 году.

За выдающиеся заслуги в музыке группа ABBA была включена в Зал славы рок-н-ролла.