Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Алла Пугачёва впервые за 16 лет выпустила новый альбом

Алла Пугачёва впервые за 16 лет выпустила новый альбом, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 15:32 Фото: Instagram/alla_orfey
Российская эстрадная певица Алла Пугачёва впервые за 16 лет выпустила новый альбом, релиз которого состоялся в ночь на 1 марта 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Новый альбом Примадонны называется "P.S." и в него вошли записанные с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году 20 композиций, в том числе "Любовь, похожая на сон", "Женщина, которая поет".

Прощальный концерт Аллы Пугачёвой, приуроченный к 70-летнему юбилею Народной артистки СССР, прошел в Кремлевском дворце 17 апреля 2019 года. Позднее из этого концерта смонтировали музыкальный фильм "Алла Пугачева. Тот самый концерт".

Предыдущий альбом Аллы Пугачёвой под названием "Приглашение на закат" был выпущен в 2008 году.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 15:32
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 15:32

Отметим, что Примадонна не совсем активно ведет свои соцсети, последняя публикация в Instagram была сделана аж 25 декабря 2023 года. Чаще фотографиями и видеороликами делится ее супруг Максим Галкин. К примеру, 14 февраля 2024 года юморист опубликовал фото Аллы Пугачёвой.

Читайте также

Али Окапов поделился кадрами с первого важного мероприятия сына
Али Окапов поделился кадрами с первого важного мероприятия сына
На модном показе запретили снимать и пользоваться телефонами
На модном показе запретили снимать и пользоваться телефонами
Артисты балета
Артисты Львовской оперы не вернулись в Украину после зарубежных гастролей
Динара Халдарова
Пугачева Алла
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Казахстанские банки выступили с важным объявлением из-за смены часового пояса
Казахстанские банки выступили с важным обращением из-за смены часового пояса
Смена часового принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились дать дней рождения
Смена часового пояса принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились даты рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: