Алла Пугачёва впервые за 16 лет выпустила новый альбом
Новый альбом Примадонны называется "P.S." и в него вошли записанные с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году 20 композиций, в том числе "Любовь, похожая на сон", "Женщина, которая поет".
Прощальный концерт Аллы Пугачёвой, приуроченный к 70-летнему юбилею Народной артистки СССР, прошел в Кремлевском дворце 17 апреля 2019 года. Позднее из этого концерта смонтировали музыкальный фильм "Алла Пугачева. Тот самый концерт".
Предыдущий альбом Аллы Пугачёвой под названием "Приглашение на закат" был выпущен в 2008 году.
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Отметим, что Примадонна не совсем активно ведет свои соцсети, последняя публикация в Instagram была сделана аж 25 декабря 2023 года. Чаще фотографиями и видеороликами делится ее супруг Максим Галкин. К примеру, 14 февраля 2024 года юморист опубликовал фото Аллы Пугачёвой.