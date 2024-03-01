Российская эстрадная певица Алла Пугачёва впервые за 16 лет выпустила новый альбом, релиз которого состоялся в ночь на 1 марта 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Новый альбом Примадонны называется "P.S." и в него вошли записанные с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году 20 композиций, в том числе "Любовь, похожая на сон", "Женщина, которая поет".

Прощальный концерт Аллы Пугачёвой, приуроченный к 70-летнему юбилею Народной артистки СССР, прошел в Кремлевском дворце 17 апреля 2019 года. Позднее из этого концерта смонтировали музыкальный фильм "Алла Пугачева. Тот самый концерт".

Предыдущий альбом Аллы Пугачёвой под названием "Приглашение на закат" был выпущен в 2008 году.

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Отметим, что Примадонна не совсем активно ведет свои соцсети, последняя публикация в Instagram была сделана аж 25 декабря 2023 года. Чаще фотографиями и видеороликами делится ее супруг Максим Галкин. К примеру, 14 февраля 2024 года юморист опубликовал фото Аллы Пугачёвой.