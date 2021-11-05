Эксперт: Вакцинация не влияет на репродуктивную систему

25 лет назад в Казахстане была внедрена программа вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ). Осенью этого года благодаря ей в стране родился 25-тысячный ребенок, зачатый с помощью ЭКО. В честь этого события в Алматы прошел международный конгресс Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, на который съехались эксперты из 24 стран мира. В их числе – известные репродуктологи, эмбриологи и другие специалисты. Об особенностях процедуры ЭКО редакции Zakon.kz рассказала старший эмбриолог Израиля Бетти Мейри-Фербер.

По словам Бетти Мейри-Фербер, бесплодие встречается примерно одинаково у обоих полов – по 40% у мужчин и женщин. Еще 20% приходится на так называемое совместное бесплодие.

Израиль был первой страной, применившей вакцину Pfizer от короновируса. На сегодняшний день удалось выяснить, что вакцинация не влияет ни на мужскую, ни на женскую репродуктивную систему. Однако этого нельзя сказать о самом вирусе COVID-19. Он влияет на клетки, которые производят сперму, также происходит атрофия ткани яичек. Поэтому, заболев коронавирусом, мужчина может стать бесплодным. При этом вирус не так сильно влияет на женскую репродукцию.

Как говорит Бетти Мейри-Фербер, в Израиле государственная программа поддерживают циклы ЭКО до второго ребенка. Это значит, что ее участники могут делать попытки зачать с помощью ВРТ, пока у них не родятся двое детей. Это одна из причин, почему в Израиле мужчины не боятся говорить о бесплодии: 7% детей в стране родились по этой программе, отмечает эксперт.

Более 10 лет назад в Израиле начали сохранять яйцеклетки посредством онкофертильности. Рак оказывает серьезное влияние на организм, повреждая структуру ДНК. Многие пациентки с раком груди после перенесенного лечения становятся бесплодными. Если у женщины выявили рак, врачи делают забор ткани яйцеклетки либо яичника и замораживают ее. Когда лечение позади, яйцеклетка размораживается и оплодотворяется, а затем подсаживается обратно пациентке для наступления беременности. Подобным образом можно сохранить и сперму.

Мы храним ткани в жидком азоте при -196 градусов. Поэтому сохраняться они могут веками. У нас недавно родился ребенок, который был в заморозке, скажем так, 20 лет, – рассказывает Бетти.

В Казахстане тоже уделяется большое внимание проблеме бесплодия. Так, с 2010 года в стране ввели квоты, благодаря которым можно бесплатно пройти процедуру ЭКО. Их тогда было лишь сто, в 2020 году их число увеличили до двух тысяч.

1 сентября 2020 года в Казахстане началась реализация программы "Асаған сәби". Количество квот на ЭКО достигло семи тысяч.

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