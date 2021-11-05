Жители Шымкента задыхаются от пыли

Шымкент накрыла пыльная буря, сообщает Zakon.kz.
Жители мегаполиса жалуются на пыль, которой буквально пропитан воздух. Они отмечают, что пыль просто "стоит".
Кроме того, в соцсетях стали распространять сообщения якобы о взрыве, что произошел на цементном заводе, – говорится в публикации @elitar.kz.
- Да, сегодня в Шыме дышать нечем.
- Пыль на машине, на окнах. Откуда это пыль?
- Печально. Так как по идее у нас зеленый же город.
- Трудно дышать, а у меня аллергия, – прокомментировали пользователи.
В свою очередь эту информацию опровергли в ДЧС региона.
Вчера в Туркестанской области была сильная пыльная буря. В это время в Шымкенте был туман, который не давал пыли рассеяться. Сейчас, когда туман сошел, пыль потихоньку начинает оседать, – уточнили сотрудники ЧС.
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С прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.
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