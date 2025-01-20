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Общество

Резкое похолодание, гололед: ДЧС обратился к жителям Астаны

Резкое похолодание, гололед: ДЧС обратился к жителям Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 19:22 Фото: pixabay
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Астаны обратился к жителям и гостям города в связи с ухудшением погодных условий. Горожанам рекомендуют прислушиваться к предупреждениям специалистов, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в Астане 20-21 января 2025 года ожидается снег, метель, гололед. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

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Правила поведения при гололеде:

  • Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков.
  • Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней как лыжник, небольшими скользящими шажками.
  • Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите.
  • Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
  • Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
  • Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения.
  • Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Кроме того, в период штормовых ветров следует прежде всего проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Также рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире.

Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в надежном помещении.

Действия во время метели

Если вы в здании:

  • Лишь в исключительных случаях выходите из зданий.
  • Если появилась такая необходимость, то сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь.
  • Старайтесь не выходить в одиночку.

Если вы в дороге:

  1. Двигайтесь только по большим дорогам и шоссе.
  2. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.
  3. В случае неисправности или при очень плохой видимости: остановитесь на обочине дороги; подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.
"В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112".Пресс-служба ДЧС Астаны

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды с 21 по 23 января 2025 года по стране. Жителей Казахстана попросили быть готовыми к ухудшению погодных условий и резким изменениям температуры.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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