Резкое похолодание, гололед: ДЧС обратился к жителям Астаны
По данным РГП "Казгидромет", в Астане 20-21 января 2025 года ожидается снег, метель, гололед. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.
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Правила поведения при гололеде:
- Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков.
- Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней как лыжник, небольшими скользящими шажками.
- Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите.
- Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
- Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
- Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения.
- Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
Кроме того, в период штормовых ветров следует прежде всего проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.
При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.
Также рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире.
Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в надежном помещении.
Действия во время метели
Если вы в здании:
- Лишь в исключительных случаях выходите из зданий.
- Если появилась такая необходимость, то сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь.
- Старайтесь не выходить в одиночку.
Если вы в дороге:
- Двигайтесь только по большим дорогам и шоссе.
- При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.
- В случае неисправности или при очень плохой видимости: остановитесь на обочине дороги; подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.
"В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112".Пресс-служба ДЧС Астаны
Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды с 21 по 23 января 2025 года по стране. Жителей Казахстана попросили быть готовыми к ухудшению погодных условий и резким изменениям температуры.