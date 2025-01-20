Резкое похолодание, гололед: ДЧС обратился к жителям Астаны

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Астаны обратился к жителям и гостям города в связи с ухудшением погодных условий. Горожанам рекомендуют прислушиваться к предупреждениям специалистов, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в Астане 20-21 января 2025 года ожидается снег, метель, гололед. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

Правила поведения при гололеде:

Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков.

Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней как лыжник, небольшими скользящими шажками.

Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите.

Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.

Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Кроме того, в период штормовых ветров следует прежде всего проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Также рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире.

Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в надежном помещении.

Действия во время метели

Если вы в здании:

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий.

Если появилась такая необходимость, то сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь.

Старайтесь не выходить в одиночку.

Если вы в дороге:

Двигайтесь только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. В случае неисправности или при очень плохой видимости: остановитесь на обочине дороги; подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112". Пресс-служба ДЧС Астаны

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды с 21 по 23 января 2025 года по стране. Жителей Казахстана попросили быть готовыми к ухудшению погодных условий и резким изменениям температуры.