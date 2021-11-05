Они съедают наши резервные мощности: Минэнерго о "серых" майнерах

"Серые" майнеры влияют на энергобезопасность Казахстана. Об этом на брифинге в СЦК заявил первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков, передает корреспондент Zakon.kz.

Мурат Журебеков указал на рост потребления электроэнергии по итогам 10 месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом.

Если брать исторические данные, то у нас энергопотребление за последние годы растет приблизительно на 1-2%. Максимум 2% в год. Но за эти 10 месяцев мы отмечаем такой аномальный рост на уровне порядка 8%. Это достаточно большой рост потребления. Здесь речь идет о 1000-1200 МВат электроэнергии и, конечно, мы связываем увеличение потребления с ростом потребления со стороны майнеров, – сказал спикер.

По его данным, в Казахстане официально работают около 50 майнинговых дата-центров.

К ним вопросов у нас нет. А есть так называемые "серые" майнеры, то есть теневые субъекты, которые подключились в обход закона, и их доля на рынке растет с каждым месяцем. Тому способствует также закрытие майнинговых фирм властями КНР. И многие из них перекочевали к нам в страну. Это, соответственно, влияет на наш баланс электроэнергии. Мы не можем просто так наблюдать, как "серые" майнеры потребляют данную электроэнергию и таким образом способствуют возникновению дефицита в нашей стране, – добавил вице-министр.

Между тем, по его словам, дефицит электроэнергии зимой не грозит.

Нет, мы дефицита не видим, наша энергосистема работает стабильно, но нам необходимо, конечно же, принимать срочные меры для того, чтобы снизить потребление со стороны "серых" майнеров, иначе это действительно влияет на нашу энергобезопасность, – подчеркнул Журебеков.

Он указал на то, что энергосистема Казахстана предусматривает так называемые перетоки электроэнергии из России в Казахстан и наоборот.

В часы пик у нас идет переток из России в Казахстан, мы часы пик закрываем, поскольку увеличенное потребление со стороны майнеров влияет на наши резервы, которые необходимы для аварийных работ и другого выбытия электроэнергии. Думаем, что влияния на тарифы в РК не будет, – резюмировал спикер.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан