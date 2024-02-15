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Законодательство РК

Майнерам в РК разрешено пользоваться только излишками электроэнергии

Майнерам разрешено пользоваться только излишками электроэнергии Фото: pixabay
Энергетики Казахстана заявили, что регулятор строго контролирует потребление электроэнергии майнерами, передает Zakon.kz.

О причинах нехватки электроэнергии и об основных аспектах развития майнингового бизнеса в Казахстане рассказали председатель Совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации Анатолий Шкарупа и председатель Ассоциации блокчейн-технологий и дата центров Даурен Карашев в подкасте ИА "Голос народа".

По оценке председателя Казахстанской электроэнергетической ассоциации, это скорее совпадение нескольких факторов, нежели вина одной конкретной отрасли экономики, в частности, майнеров.

"То, что говорят, что майнеры влияют на дефицит электроэнергии, это большой дискуссионный вопрос, но я бы отметил, что вместе с появлением майнеров, как новой отрасли, которая приносит нам валютную выручку, и которую наш президент пригласил в страну, росло в целом энергопотребление. Наращивают объемы действующие предприятия, открываются новые, мы все больше потребляем. В конечном итоге мы подошли не к дефициту как таковому, а к дефициту в пиковые часы", – отметил Анатолий Шкарупа.


Также по мнению Анатолия Шкарупы, именно компании по производству майнинга являются аутсайдерами в сфере потребления электроэнергии.

"Мы видим дискриминацию отдельных отраслей экономики в части энергопотребления. В частности, жестко зарегулированная государством новая сфера – сфера майнинга находится, грубо говоря, последней в очереди при электроснабжении", – добавил энергетик. 

1 июля 2023 года был принят Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам электроэнергетики". В рамках этих поправок выла введена модель Единого закупщика электроэнергии. Согласно этой модели майнерам разрешено пользоваться только излишками электроэнергии.

По словам Даурена Карашева, в стране есть непонимание того, как работают майнинговые компании.

"Майнеры – равноправные субъекты деятельности. В 2021 по 2022 годы вся репутационная нагрузка легла на майнеров, хотя и не было обоснованных доказательств того, что дефицит электроэнергии возник из-за майнеров. Также наблюдались в тот период и определенные проблемы с регуляторикой, как и не было четких данных о количестве майнеров на рынке Казахстана. И следовательно, ассоциация, как добросовестная часть рынка взяла этот вопрос на контроль и предложила депутатам правовые механизмы регулирования. На сегодня мы видим всех майнеров как на ладони, а регулятор строго контролирует потребление электроэнергии майнерами".Даурен Карашев

Глава ассоциации подчеркнул необходимость сотрудничества государства с майнерами для обеспечения стабильности и развития отрасли. Он считает, что деятельность по цифровому майнингу вызвала нездоровый ажиотаж. И большинство финансовых институтов не только Казахстана, но и мира, относятся к этой отрасли с недоверием. А для реализации таких крупных проектов требуется банковская гарантия. И инвестору, который будет строить такие генерации в Казахстане, нужны гарантии. Если бы государство работало в этом вопросе в тандеме с майнерами, вопрос гарантий заметно бы упростился.

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