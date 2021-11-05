Предприятия Павлодарской области получили поддержку АО "Фонд развития промышленности"

Предприятия железнодорожного кластера Павлодарской области получили поддержку АО "Фонд развития промышленности".

В рамках государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан при поддержке Фонда развития промышленности в городе Экибастуз Павлодарской области реализуются проекты "Организация производства W-образных упругих клемм, а также путевых шурупов для рельсовых скреплений" ТОО "ФерроТрансТрейд" и "Увеличение мощности комплекса по производству железнодорожных колес" ТОО "Проммашкомплект".

Современные клеммы и рельсовые крепления, выпускаемые заводом ТОО "ФерроТрансТрейд", ценятся строителями железных дорог всего мира. На заводе установлено новое высокотехнологичное оборудование производства Германии и Австрии, благодаря которому продукция обладает высоким качеством и не уступает зарубежным аналогам.

Ежегодно завод производит 3 млн рельсовых скреплений и 4,5 млн полимерных прокладок. Уже создано 160 новых рабочих мест.

ТОО "Проммашкомплект" – первое на сегодняшний день и единственное предприятие в Казахстане по производству цельнокатаных колес для железной дороги широкой линейки диаметров и различных конструкций диска.

На заводе установлено новейшее роботизированное технологическое оборудование, позволяющее добиться высокой производительности и минимального процента брака. Эффективные решения значительно сдерживают рост себестоимости продукции, при этом изготавливаемая продукция соответствует международным требованиям по сертификации и успешно экспортируется.

При текущей мощности завода создано 750 новых рабочих мест. Введено в эксплуатацию дополнительное оборудование, позволяющее производить до 300 тысяч колес. Приобретение современного европейского оборудования осуществлено при поддержке АО "Фонд развития промышленности".

Реализация данных проектов позволит удовлетворить внутреннюю потребность и увеличить долю несырьевого экспорта страны в железнодорожной отрасли.