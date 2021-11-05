Политика трансформации в эпоху глобального кризиса

Экибастуз. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводит совещание о развитии моногородов. Говорит о сокращении населения в некоторых из них, о заброшенных там квартирах и домах, о расходах, которое несет государство, поддерживая инфраструктуру. О новой государственной жилищной политике, в которой целый раздел должен быть посвящен переселенцам из моногородов с низким потенциалом развития, об ипотеке для них с первоначальным взносом 10% и ставкой вознаграждения от 2% до 5%. Говорит об энергетике.

О том, что важно завершить модернизацию энергоблоков Экибастузской ГРЭС-1 в 2023 году. Требует, наконец, закончить строительство третьего блока ГРЭС-2. Знакомит с разработанным комплексным планом развития города до 2025 года в рамках национального плана развития регионов.

Все очень прагматично, даже можно сказать – технократично. Цели, задачи, легко декомпозируемые до самых простых, с четкими критериями KPI.

Говорят, трудно жить в эпоху перемен, но, судя по всему, это не так сложно, как управлять страной в эпоху перемен и перманентного кризиса. Причем мирового, когда от тебя мало чего зависит.

Просто представьте себе - первые два года любой впервые избранный президент только знакомится со своими возможностями, осознает масштаб задач и спектр полномочий, осваивает понятийный аппарат, вникает в государственные секреты, свыкается с объемом ответственности и выстраивает отношения с коллегами и аппаратом, который со временем перенастраивает под себя. Потом он начинает подготовку к выборам на второй срок и уже тогда становится максимально эффективным.

Так выглядят электоральные циклы

Казахстану этот процесс внове, так как с момента обретения независимости у руля государства стоял сильный лидер, который был глубоко погружен в повестку и наделен достаточными полномочиями. При этом все механизмы власти были настроены на его волну и достаточно продуктивно справлялись с теми задачами, что он ставил.

Касым-Жомарт Токаев эффективный руководитель – достаточно оглянуться назад и проанализировать принимаемые им решения. Начнем с того, что он весьма тактичен в решении кадровых вопросов и руководствуется принципом "не навреди".

Казахстанцы, привыкшие к громким отставкам, публичным экзекуциям министров и акимов, практически не замечают точечной работы по трансформации аппарата госуправления. За два года поменялись практически все крупные региональные чиновники, значительная часть министерских кресел сменила хозяев, не говоря уже о вице-министрах: Минздрав, Минобороны, Генпрокуратура, Агентство по борьбе с коррупцией, Министерство экономики и финансов, Минсельхоз, Минсоцзащиты.

Список можно продолжать

Очевидно, что меняется и подход в борьбе с коррупцией. Внимание акцентировано на системных проблемах. Последние аресты по делам о субсидиях в сельском хозяйстве – тому существенное подтверждение.

ЕНПФ. Шаг навстречу среднему классу, которому дали возможность воспользоваться правом изъятия части пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, оплату дорогостоящего лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям для более эффективного "хранения" пенсионного портфеля. По результатам – два триллиона тенге использовано для решения квартирного вопроса. Полмиллиона человек счастливы.

Теперь пришло время задуматься о пенсионной реформе. Вызовы таковы, что действующая модель, заимствованная в Чили, недостаточно эффективна, ведь даже в самом Чили она провалилась.

Демократизация. Появилась концепция "Слышащего государства". Принято решение о проведении прямых выборов акимов сел, поселков, сельских округов. Реформа в стадии развития.

Параллельно пришлось разрабатывать новую Концепцию развития местного самоуправления, базирующуюся на пяти постулатах: - участие граждан в процессе принятия решений; - выборность органов местного самоуправления; - самостоятельность органов местного самоуправления в решении организационных, экономических и финансовых вопросов; - четкие функциональные границы деятельности государственных органов и местного самоуправления; - прозрачность и подотчетность органов местного самоуправления перед жителями.

По сути – это катализатор трансформации общества.

Правда, как показывает практика, брать ответственность на себя готовы пока только в селах. В городах буксует реформа ЖКХ, направленная на формирование ответственности на микроуровне. "Слышащее государство" воспринимается некоторыми гражданами и общественными деятелями, как слабость. Очевидны попытки искусственного формирования общественного мнения – то, что называется постправдой. Бесконечный гул и нытье.

Удивительное дело, даже бизнес в собственной безответственности и халатности пытается обвинить власти. Последний пример – топливный кризис в области авиации, когда системные ошибки в формировании запасов топлива для операционной деятельности, погоня за прибылью некоторых игроков, которые истратили все запасы выделенного государством дешевого топлива не по назначению, а потом сообщили о дефиците и вызвали политический кризис. По-другому это, кроме как постправдой, назвать не получается.

Токаев расставил точки в вопросе с землей. С 2016 года в Казахстане действовал мораторий на продажу и аренду сельскохозяйственных земель. В мае текущего года принято окончательное политическое решение и введен запрет на обладание иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами, юридическими лицами РК с иностранным участием, международными организациями, научными центрами с международным участием, а также кандасами земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности и на праве временного землепользования. Понятно, что закон обратной силы не имеет, и действующие контракты действительны до окончания срока, но – без права на пролонгацию.

Идет реформа силовых структур, суть которых – преодолеть доставшийся в наследство от СССР их карательный характер. Все должно работать на благо человека, на его безопасность. Даже если он оступился, способствовать его исправлению.

Введение сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов – один из инициированных главой государства инструментов. Не нужны стеклянные офисы – нужен институализированный контроль. Нужна неотвратимость наказания – то, о чем чаще всего говорится. Сервисная работа полиции, защита прав и интересов граждан со стороны прокуратуры и прозрачность, единообразие и прогнозируемость решений судов – вот ориентиры Токаева.

Реформа финансирования детского дополнительного образования. При поддержке главы государства был разработан и уже внедрен механизм подушевого финансирования. Каждый ребенок в стране имеет право на две секции – спортивные или развивающие. Таким образом, семьи, особенно многодетные, сильно разгрузили бюджет, разнообразили возможности для развития детей, при этом растет уровень социализации, вовлеченности. Дети могут заниматься спортом вместо бессмысленного серфинга в телефоне или на улицах. Пройдя через сильнейшее сопротивление, глава государства заставил перенаправить средства, выделяемые на профессиональный спорт регионами, непосредственно на жителей этих регионов. Борьба еще не окончена, но уже понятно, кто победит.

Касым-Жомарт Токаев в первый год своего президентства столкнулся с кризисом, размеры которого неопределенны до сих пор. Это – пандемия коронавируса. Введение чрезвычайного положения, карантина, паника, которая охватила не только Казахстан, но и мир. Новая реальность дистанционного обучения, работы, экономический спад. Разрыв технологических, коммуникационных цепочек, ажиотажный спрос на товары первой необходимости, лекарства и моментальный их дефицит. Нехватка медицинских мощностей, аппаратуры и невозможность их моментально пополнить. Противоречивая информация, саботаж населения, недовольство бизнеса, отказ подчиняться правилам.

Во всем приходилось разбираться, не всегда получалось с первого раза. Вот уж где боевое крещение. В конце концов, начались разработки собственной вакцины, ее апробация и начало выпуска, строительство завода и производство в нужном количестве иностранной вакцины. Массовая вакцинация населения. Все это время нужно было учитывать экономику, которая чуть не легла "на пол", растущее недовольство населения, ограниченное антиковидными мерами, внешние угрозы, такие как Афганистан.

Человек многое может преодолеть, как и общество в целом. Очевидно, что Токаев только начинает разгоняться. Его речь становится куда более жесткой, метафоры более яркими. Он выражает недовольство и делает оргвыводы. Очевидно, что он стал опираться на силовиков, особенно на Антикоррупционную службу и Службу финансового мониторинга. Его реформы направлены на трансформацию и развитие правовой системы и защиты прав человека. Например, на гармонизацию норм Уголовного кодекса с положениями Второго Факультативного протокола Международного пакта о гражданских и политических правах. Поэтапное расширение компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов по уголовным делам. Внедрение трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом.

Ну и, конечно, первая токаевская амнистия, ознаменовывающая тридцать лет независимости. Глава МВД Ерлан Тургумбаев рассказал о ней на пленарном заседании Мажилиса, который ее одобрил.

Амнистию применят к 2236 осужденным и 11 310 лицам, состоящим на учетах службы пробации. Будут сокращены 5000 уголовных дел, находящихся в досудебном производстве, по которым более 1674 лиц будут освобождены от уголовной ответственности.

Если честно, то глава государства может расширить список амнистированных за счет тех, кто совершил экономические и коррупционные преступления. Им закрыт доступ на госслужбу, но если они, активные и предприимчивые, вольются в ряды предпринимателей – то почему бы и нет.

Возвращаясь к Экибастузу и моногородам. Сейчас Токаев пытается сделать невозможное. Так или иначе, все эти населенные пункты связаны с высокоуглеродно-затратной отраслью. Мировые тренды ориентированы на сокращение не только прямой выработки углеродных выбросов от сжигания угля при отоплении и выработки электричества, но и отказа от продукции, произведенной неэкологичными методами.

По прогнозам, Казахстану предстоит потратить на трансформацию гигантские суммы. На производство электро- и теплоэнергии – 305 млрд, на транспорт – 167 млрд, горнодобывающую и обрабатывающую промышленность – 65 млрд, ЖКХ – 57 млрд, сельское хозяйство – 49 млрд. И это в долларах.

Очевидно, что с наскока ни таких денег, ни таких технологий не найдешь. Но стратегия нужна уже сейчас.

Денис Кривошеев

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