Бектенов о точечной застройке: Акиматы принимают решения без жителей

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 5 марта 2024 года высказался о точечной застройке в городах и дал соответствующие поручения акимам регионов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что вопросы благоустройства и озеленения городов имеют важное значение как для комфортного проживания жителей и обустройства их досуга, так и для развития туристической сферы. Вместе с тем люди каждый день сталкиваются с различными неудобствами, такими как: отсутствие тротуаров, освещения, зеленых насаждений. Кроме того, нет удобных автобусных остановок, тихих мест для семейного отдыха.

"Хочу отметить, что основной проблемой благоустройства и озеленения является отсутствие системной работы со стороны акиматов. Высаживаются деревья и растения, за которыми потом никто не ухаживает. Большой проблемой является необустроенность общественных пространств и придомовых территорий. Более того, парки и скверы зачастую выглядят бесхозными, не идет их ежегодное обновление и обустройство. Иногда даже в парках ведется строительство объектов. Поэтому данные проблемы постоянно поднимаются общественностью. Люди хотят видеть свои города красивыми и удобными для жизни", – сказал Олжас Бектенов.

Премьер отметил высокую активность населения в решении этих вопросов. Так, благодаря общественникам вместо 18-этажного здания в районе ул. Нажимиденова в Астане было решено построить сквер.

"Акимату необходимо продолжить работу по созданию в столице новых комфортных зон для отдыха, реализации комплексной системы озеленения. Это позволит "оживить" большие жилые кварталы города", – добавил Олжас Бектенов.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и по Алматы, где активно создается благоприятная среда для горожан. К примеру, заброшенная территория на ул. Байсеитовой стала парком. В 2024 году акимат также должен сдать три новых и реконструировать три существующие парковые зоны.

"Мы знаем, что население активно выступает против точечной застройки, уплотнения исторических районов города и выпиливания деревьев. Следует учитывать мнение горожан. Подобные вопросы поднимаются довольно часто практически во всех городах страны. Такие факты свидетельствуют о том, что акиматами принимались решения по планировке развития и застройки городов без общественных обсуждений. Считаю, что развитие и застройка городских территорий должна осуществляться строго в соответствии с генеральными планами и проектами детальной планировки", – подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов.

Он заявил, что создаваемые общественные пространства в городах должны быть центром притяжения населения и комфортной средой для отдыха.

"Акиматам нужно проводить работу по обеспечению принципа "город без окраин", не ограничиваться благоустройством только центра. Можно привлекать бизнес и крупные предприятия для "шефствования" за какими-то скверами или общественными пространствами. Надо сделать доброй традицией, чтобы мелкий бизнес также следил за прилегающей территорией. В целом работа по благоустройству и озеленению должна вестись комплексно и на постоянной основе", – добавил Олжас Бектенов.

В этой связи он поручил акимам регионов обеспечить полное и качественное исполнение дорожных карт. Кроме того, смотреть шире дорожных карт, решать оперативно возникающие проблемы, прислушиваться к мнению населения.

"Нельзя допускать сокращения зеленого фонда городов, в связи с чем необходимо обеспечить максимальную приживаемость высаживаемых насаждений и четкий уход за ними. Министерствам промышленности, экологии и финансов разработать законодательные поправки для обеспечения прозрачности государственных закупок работ и услуг по озеленению территорий", – поручил Олжас Бектенов.

Помимо этого, Министерству промышленности и строительства обеспечить надлежащий контроль за своевременной и качественной реализацией дорожных карт регионов. Кроме того, внести предложения по закреплению ответственности должностных лиц за качество и своевременность выполнения работ по благоустройству.

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