Пожарные предотвратили взрыв дома в Кызылординской области

В поселке Торетам Кызылординской области сгорела двухкомнатная квартира, передает Zakon.kz.
Чрезвычайное происшествие произошло вечером 4 ноября. Пожарным удалось предотвратить взрыв газовых баллонов.
Поступило сообщение о том, что по адресу: улица Г. Муратбаева, дом №84, в квартире, расположенной на втором этаже, горят вещи открытым пламенем. По вызову на место происшествия прибыло 8 пожарных частей. Из соседней квартиры, расположенной на 3 этаже, были вынесены два газовых баллона: один вместимостью 50 литров, другой – 27. Эвакуированы 13 человек. Из них – 7 детей. В общей сложности в 4-подъездном 5-этажном жилом доме проживают 8 семей, – отмечается в сообщении пресс-службы ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Кызылординской области.
По информации ведомства, дом считается заброшенным жильем.
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