Пожарные предотвратили взрыв в одном из домов Актюбинской области

На пульт диспетчеру гарнизона Актюбинской области поступило сообщение о возгорании в гараже на территории одного из частных жилых домов в городе Кандыагаш Мугалжарского района, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей МЧС, командир отделения старший сержант гражданской защиты Шамаков Данат и пожарный-спасатель младший сержант гражданской защиты Самрат Мейрамбек незамедлительно отправились на место пожара.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В составе пожарных части №8 они оперативно извлекли два газовых баллона и канистру с ГСМ из охваченного огнем строения, тем самым предотвратив их взрыв.

Пожар потушили на начальной стадии. В результате происшествия никто не пострадал.

17 октября 2024 года, пожарные Алматы также работали по повышенному рангу опасности. В городе загорелась одна из квартир в многоэтажном престижном жилом комплексе в районе пересечения улиц Курмангазы – Байтурсынова.

