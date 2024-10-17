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Пожарные предотвратили взрыв в одном из домов Актюбинской области

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, пожарные, пожарный, пожарная служба, огонь, возгорание складских помещений, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 04:44 Фото: Zakon.kz
На пульт диспетчеру гарнизона Актюбинской области поступило сообщение о возгорании в гараже на территории одного из частных жилых домов в городе Кандыагаш Мугалжарского района, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей МЧС, командир отделения старший сержант гражданской защиты Шамаков Данат и пожарный-спасатель младший сержант гражданской защиты Самрат Мейрамбек незамедлительно отправились на место пожара.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 04:44

Фото: пресс-служба МЧС РК

В составе пожарных части №8 они оперативно извлекли два газовых баллона и канистру с ГСМ из охваченного огнем строения, тем самым предотвратив их взрыв.

Пожар потушили на начальной стадии. В результате происшествия никто не пострадал.

17 октября 2024 года, пожарные Алматы также работали по повышенному рангу опасности. В городе загорелась одна из квартир в многоэтажном престижном жилом комплексе в районе пересечения улиц Курмангазы – Байтурсынова.

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