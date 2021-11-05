В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ветер и туман ожидаются в ряде регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба РГП "Казгидромет" распространила штормовое предупреждение.

5-6 ноября в предгорных и южных районах Туркестанской области, а также в Шымкенте сохраняется туман.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, южный, на юге области и в Уральске – ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере Акмолинской области ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области сохраняются ветер и пыльная буря. В Кызылорде также ветер. Днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Алматинской области и в горных районах туман. 6-8 ноября в районе Алакольских озер ожидается восточный ветер 17-22 м/с.