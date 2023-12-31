В Астане и 14 областях объявлено штормовое предупреждение

"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и штормовое предупреждение по территории Казахстана на 1 января 2024 года. По прогнозам синоптиков, в республике сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации

"По-прежнему по всей территории РК под влиянием Атланического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки (дождь, снег), лишь на юге, юго-востоке страны без осадков. По РК прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер с метелью". РГП "Казгидромет"

Штормовое предупреждение

На севере Улытауской области ожидается низовая метель. Ветер на севере области до 15-20 м/с.

На западе, севере Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на юго-востоке области туман. Ветер на западе, севере области до 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидаются низовая метель, гололед.

В Астане ожидаются метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер – днем на юге, севере области порывы до 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер до 15-18 м/с.

На западе, севере Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер на западе, севере области до 15-20 м/с. В Актобе ожидается гололед, ночью низовая метель. Ветер до 15 м/с.

На большей части Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ветер до 23-28 м/с. В Кокшетау ожидаются метель, гололед. Ветер до 23 м/с.

Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидаются метель, гололед. Ветер на большей части области до 15-20 м/с. В Павлодаре днем – метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются ночью снег, днем – осадки (дождь, снег), метель. Ночью на юго-западе, западе, днем на большей части области ожидается гололед. На большей части области на дорогах гололедица. Ветер до 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается метель, днем – гололед. На дорогах гололедица. Ветер до 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер днем на западе, севере, юге области до 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются низовая метель, гололед. Ветер до 18 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. На юго-западе, в горных районах области ветер до 15-20 м/с. В Таразе ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Абайской области ожидаются метель, гололед. Ветер до 23 м/с. В Семее ночью – метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.

Ночью на большей части, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, гололед. Ветер до 23 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидаются метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.

На большей части Костанайской области ожидаются метель, гололед. На юге, востоке области – туман. Ветер на западе, севере, востоке области до 25 м/с. В Костанае ожидаются метель, гололед. Ветер до 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. На западе, северо-востоке, в центре области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер утром и днем на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман.

