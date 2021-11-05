200 кг марихуаны изъяла полиция у членов ОПГ

Крупная преступная группа занималась поставкой и сбытом оптовых партий марихуаны в Костанайской области. Для ее ликвидации полиция провела масштабную операцию, передает Zakon.kz.

11 членов ОПГ задержали в Жамбылской и Костанайской областях. Они закупали оптовые партии высушенной конопли и гашиш в Шуском районе Жамбылской области и вывозили их в северные регионы страны, где реализовывали, пояснили в полиции.

Каждый в группировке был "при деле". Одни искали поставщиков, другие занимались хранением, продажей и перевозкой наркотиков. Создателем и лидером банды оказался 35-летний житель Костанайской области.

Во время задержаний и обысков по установленным адресам правоохранители изъяли большое количество запрещенных веществ, деньги и оружие. Так, у одного из преступников обнаружили синтетический наркотик мефедрон в особо крупном размере – 20 граммов – и столько же гашиша. В мешке и пластиковой бочке около дома находилось по 30 килограммов марихуаны в каждом из предметов.

У другого члена ОПГ изъяли 8 пакетов марихуаны, которые тот хранил на балконе, сумку с 20 килограммами этого же вещества, электронные весы, мерные стаканы, четыре мобильника, платежные карты. В спальне полицейские нашли пневматический пистолет. В его машине и на заднем сиденье обнаружено еще пять полиэтиленовых сумок и 47 пакетов, в которых было расфасовано более 100 килограммов марихуаны.

Еще один мешок с 30 килограммами марихуаны изъят в хозпостройке, во дворе еще одного задержанного. У единственной женщины из группировки найдено пять пакетов с марихуаной, электронные весы, незарегистрированное охотничье ружье "ИЖ-17".

Всего изъято более 200 кг марихуаны, 20 г мефедрона, 20 г гашиша, шесть автомобилей, которые использовались в преступной деятельности, пневматические винтовка и пистолет, три охотничьих ружья, патроны, 24 мобильных телефона, 18 платежных банковских карт и около миллиона тенге, предназначенных для закупа наркотиков, – пояснили стражи порядка.

Все преступники водворены в ИВС. Возбуждено уголовное дело по ст. 297 ч. 3 УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

Кроме того, в ходе полицейской разработки задержали 36-летнего жителя Рудного. Он разыскивался с 21 октября по подозрению в совершении убийства. Он дал признательные показания.