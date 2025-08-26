#АЭС в Казахстане
Происшествия

200 кг марихуаны изъяли в Жамбылской области

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 18:33 Фото: Zakon.kz
Двое мужчин задержаны за хранение 200 кг марихуаны в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2025" при реализации оперативной информации в Шуском районе были задержаны двое местных жителей.

"В результате осмотра местности была обнаружена и изъята палатка, внутри которой находились вещества растительного происхождения с характерным специфическим запахом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является высушенной марихуаной общей массой 206 кг 220 граммов", – рассказали в полиции.

По факту начато досудебное расследование.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Ранее в регионе 17 лет заключения дали мужчине, насиловавшему несовершеннолетнюю сестру своей жены.

