200 кг марихуаны изъяли в Жамбылской области
Фото: Zakon.kz
Двое мужчин задержаны за хранение 200 кг марихуаны в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.
Как пояснили в полиции, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2025" при реализации оперативной информации в Шуском районе были задержаны двое местных жителей.
"В результате осмотра местности была обнаружена и изъята палатка, внутри которой находились вещества растительного происхождения с характерным специфическим запахом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является высушенной марихуаной общей массой 206 кг 220 граммов", – рассказали в полиции.
По факту начато досудебное расследование.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания.
Ранее в регионе 17 лет заключения дали мужчине, насиловавшему несовершеннолетнюю сестру своей жены.
